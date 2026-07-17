Robert Pattinson pensó que Matt Damon estaba "completamente loco" durante el rodaje de La Odisea: "Gritaba y gritaba"

El rodaje de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, no ha estado libre de polémicas pero también de anécdotas curiosas entre sus reparto.

Si recientemente Tom Holland contaba el momento más tenso que pasó con Christopher Nolan, ahora Robert Pattinson ha revelado que llegó a pensar que Matt Damon estaba "completamente loco" después de escuchar unos alarmante gritos procedentes de su caravana.

Robert Pattinson en La Odisea | Cordon Press

"Hubo algo que hizo Matt cuando estábamos rodando algo. Él estaba en la caravana de al lado y hacía unos ruidos", recordó Pattinson en una entrevista promocional junto a Tom Holland y Anne Hathaway para MTV UK. De hecho, Holland también aseguró haberlo oído.

"Pensé: 'Madre mía', porque es un tipo muy agradable. Creía que estaba hablando por teléfono y pensé: 'Está completamente loco'", confesó Pattinson entre risas.

"Gritando, gritando y gritando. Y yo pensaba: 'O estás pasándolo fatal en el baño o...'", bromeó el intérprete.

Matt Damon en La Odisea | Cordon Press

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Matt Damon estaba realizando un ejercicio de preparación para su personaje, Odisea, forzando su voz para conseguir un tono más envejecido y desgastado.

Adenás, Pattinson señaló que estaba "impresionado" por la escena de Damon en la que está atado a un mástil en un barco: "Al verlo en el mástil, pensé: 'Dios mío, realmente te estás quitando años de vida haciendo esto'".

Matt Damon en La Odisea | Cordon Press

Pero Damon no solo se preparó para su personaje de esta forma, también cumplió una estricta dieta y entrenamiento que le llevaron a perder casi 20 kilos.

La película ya ha llegado a los cines convertida en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal o Benny Safdie en el estelar reparto.