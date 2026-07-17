Estrenos de cine del 17 de julio: La Odisea desembarca en las salas junto a una nueva película de Posesión infernal

La Odisea, Nolan adapta a Homero a lo grande

El reconocido director británico Christopher Nolan regresa a las salas de cine con una ambiciosa adaptación de La Odisea, clásica obra de Homero y epopeya mitológica que narra el largo regreso de Odiseo a Ítaca después de la Guerra de Troya.

La superproducción, uno de los grandes estrenos del año, es la primera película filmada íntegramente con cámaras de película IMAX de 70mm y está protagonizada por Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope) y Tom Holland (Telémaco), además de contar con otros grandes nombres como Robert Pattison, Zendaya o Charlize Theron, entre muchos otros.

Duración: 172 minutos.

Posesión infernal: En llamas, nueva entrega de la saga de terror

La nueva entrega de Posesión infernal trae la historia de una viuda que, mientras se refugia en la casa familiar de su difunto marido, ve como sus acompañantes empiezan a quedar poseídos hasta descubrir que sus votos matrimoniales perdurarán incluso después de la muerte.

Dirigida por Sébastien Vaniček (Vermin: La plaga), y escrita junto al propio director por Florent Bernard (Nosotros, los Leroy) y Sam Raimi (SpiderMan), está protagonizada por Souheila Yacoub (Climax).

Duración: 110 minutos.

Ni contigo ni sin mí, una comedia romántica

Gorka Otxoa (Pagafantas) da vida a Ernesto, un hombre recién divorciado que decide pasar su cumpleaños con su mejor amigo (Adrián Lastra) en su casa de la playa, un plan que se verá truncado por una sorpresa: su exmujer es la nueva novia de su vecino.

Escrita y dirigida por María Ruiz (El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo), esta comedia romántica cuenta también con Manuela Vellés (Caída libre), Iván Sánchez (La mujer de mi vida) y Cristina Maisonnave (Sueños de libertad) para contar una historia que entrelaza amor, desamor y las ironías del día a día.

Duración: 81 minutos.

Omaha, un familiar viaje de carretera

Una tragedia familiar provoca que un padre se sumerja en un viaje por carretera a través de Estados Unidos para conocer un mundo nuevo mientras se consolida su vínculo familiar.

Con una sensibilidad emocional que recuerda a películas como Aftersun, el director estadounidense Cole Webley (Cazador de dragones) y el actor John Magaro (Vidas pasadas) protagonizan este drama familiar.

Duración: 83 minutos.

Hombres de acero, drama carcelario británico

Taylor (David Jonsson), quien está a punto de conseguir la libertad condicional, ve como su salida de la cárcel peligra por la llegada de su nuevo compañero de celda, Dee (Tom Blyth).

Esta producción ha conseguido cinco nominaciones a los premios BAFTA y es el debut del director Cal McMau en la gran pantalla.

Duración: 90 minutos.

Apuntes para una ficción consentida, historia de una actriz perdida

Una actriz suiza busca su lugar en una Madrid en la que se encuentra perdida, y para ello contará con la aparición d en una serie de personajes dispares que le ayudarán en su camino, aunque pronto descubrirá que está buscando en el lugar equivocado.

Ana Serret Ituarte se estrena como directora de un largometraje de ficción que cuenta con las interpretaciones de la actriz suiza Isabelle Stoffel (La virgen de agosto), Àlex Brendemühl (Truman) o Violeta Rodríguez (Violeta no coge el ascensor).

Duración: 79 minutos.

La vida és Verdi, homenaje a un emblema de Barcelona

A través del punto de vista de dos niñas se narra este homenaje al séptimo arte y su presencia en las salas de cine en activo más antiguas de Barcelona, los Cines Verdi, recorriendo su historia y dibujando el retrato de un cine que ha marcado la vida del barrio de Gràcia.

Berta García Lacht dirige esta película documental que cuenta con figuras importantes del cine de autor en España, como Isabel Coixet, Albert Serra, J.A. Bayona o Richard Gere.

Duración: 92 minutos.

En el camino, homosexualidad y masculinidad en México

Veneno es un joven vagabundo rebelde con una urgente necesidad de ser transportado por uno de los camioneros con los que se acuesta. Así conoce a Muñeco, con quien compartirá una inesperada intimidad mientras se adentra en el hipermasculino mundo del transporte a larga distancia en un viaje por el norte de México.

El cineasta mexicano David Pablos (Las elegidas) dirige su nueva entrega, producida por el reconocido actor Diego Luna y que cuenta con 13 nominaciones a los Premios Ariel mexicanos.

Duración: 93 minutos.

El guardián, las sombras detrás de un lugar idealizado

La ópera prima de la directora española Nuria Ibáñez narra la historia de Basilio, un limpiador de basura en una idílica playa de Baja California que afronta problemas económicos y sociales, y cuya vida cambia al denunciar a un pescador ilegal de totoaba, la 'cocaína del mar'.

Esta producción hispano-mexicana aborda temas como la migración, la explotación laboral, la violencia estructural y el impacto del crimen organizado, todo ello escondido tras un escenario cuya belleza no deja ver bien la realidad del lugar.

Duración: 102 minutos.