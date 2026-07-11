Christopher Nolan responde a las críticas por el reparto de La odisea y los errores históricos: "Trabajé 10 años con Batman"

Una de las películas que más dará que hablar este 2026 es La odisea, adaptación del clásico de Homero que Christopher Nolan estrenará en cines este 17 de julio.

Aunque aún no ha visto la luz, la cinta lleva meses envuelta en varias polémicas. Entre ellas destacan la del manifiesto que firmaron actores españoles como Javier Bardem por rodar en un territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos o sus imprecisiones históricas o su lenguaje.

Además, su multicultural reparto ha irritado a Elon Musk y a la base de seguidores de Trump (MAGA), quienes han criticado roles como los de Lupita Nyong'o, entre otras.

Matt Damon como Odiseo y Zendaya como Athena en La Odisea | Universal

Preguntado por ello, Nolan ha señalado en una entrevista con The Telegraph que "es algo que viene con el paquete", pero que estos comentarios los considera "irrelevantes" antes del estreno.

De hecho, el cineasta ha asegurado que sabía desde el principio que adaptar La odisea provocaría una fuerte oposición, aunque ha advertido que ya está curtido: "Recuerden, trabajé 10 años con Batman. Cuando llegué a Batman Begins, los guionistas y dibujantes llevaban casi 75 años trabajando en este querido personaje, y había muchas opiniones encontradas sobre lo que representaba. Lo que aprendí durante mi tiempo en esa trilogía es que no puedes preocuparte por nada de eso. Lo que tienes que hacer es honrar el texto original interpretándolo de la manera más contundente posible".

Christopher Nolan en la premiere de 'Oppenheimer' en París | Getty

"Al final, los fans de la obra —incluso cuando hacíamos algo que no era lo que ellos hubieran hecho— disfrutaron de la sinceridad del intento de plasmar en pantalla la mejor versión posible. Lo único que puedo hacer es crear la mejor película posible de la manera más sincera. Es muy diferente a como lo haría cualquier otro, pero de eso se trata la adaptación", ha comentado.

Los espectadores podrán ver La odisea en cines a partir del 17 de julio y a su reparto compuesto por Matt Damon, Anne Hathaway, Elliot Page, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Jon Bernthal o Himesh Patel.