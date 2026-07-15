Brad Pitt es "el villano" para sus hijos y "no lo respetan" por lo que hizo a Angelina Jolie

La ruptura familiar entre Brad Pitt y sus hijos parece no tener retorno. Este doloroso distanciamiento se ha hecho aún más evidente tras la reciente humillación pública que ha sufrido el actor por parte de sus hijos Zahara y Maddox al romper su vínculo para siempre e iniciar los trámites legales para borrar su apellido.

Según desvelan ahora nuevos informes del entorno de la expareja, los jóvenes siguen sin superar el traumático incidente del avión de 2016 que desencadenó el divorcio.

Brad Pitt con su madre, Jane Etta, y sus hijos Maddox, Pax y Shiloh | Gtres

A esto se suma el malestar de los hijos por la interminable batalla judicial en torno a la bodega francesa Miraval, un conflicto que sienten como un intento del actor por perjudicar su propia herencia.

Las diferencias en la crianza y el comportamiento del oscarizado actor han terminado por dinamitar la relación, provocando que los jóvenes se posicionen de manera incondicional al lado de su madre.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos en 2008 | Gtres

Según The Blast, una fuente muy cercana a la familia ha desvelado de forma contundente la verdadera sensación de los seis hermanos hacia el intérprete: "Ninguno de los niños respeta a Brad por lo que le ha hecho a su madre".

Otra fuente cercana al caso informó al Daily Mail de que Pitt sabe que no puede hacer mucho por remediar esta situación y que lo único que puede hacer es respetar la decisión de sus hijos, aunque le duela.

De esta manera, mientras Angelina Jolie sigue recibiendo todo el apoyo incondicional de todos sus hijos, Brad Pitt ha quedado completamente relegado al papel de "villano" de la historia.