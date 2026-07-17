A Zendaya se le levanta la falda en público y Tom Holland reacciona con la rapidez de SpiderMan

Tom Holland y Zendaya continúan acaparando todos los focos en Nueva York durante la promoción de su nueva película, La Odisea.

Y es que al salir de su hotel en la Gran Manzana, el viento comenzó a jugarle una mala pasada al elegante vestido de la actriz, que contaba con una abertura en la parte delantera.

Rápido de reflejos, Holland se dio cuenta del peligro de que a su esposa se le levantara la falda en público y la salvó en el último segundo con un sutil gesto para que se sujetara la prenda.

Un tierno y protector detalle demuestra la tremenda complicidad que comparte un matrimonio que está en boca de todos. De hecho, hace nada se convertía en noticia el divertido ultimátum de Zendaya a Tom Holland al confesar que le amenazó con dejarle si no aceptaba el papel de Telémaco.

La propia actriz recordó esta semana en el programa de Jimmy Fallon cómo se gestó su participación para dar vida a la diosa Atenea gracias a Holland.

Por su parte, el británico se ha deshecho en elogios hacia ella en Entertainment Tonight: "Tiene confianza en sí misma y es audaz. Toma decisiones importantes cuando interpreta personajes. No tiene miedo de crear los personajes y lo hace de una manera que los hace parecer personas reales".