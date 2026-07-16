CONFESIONES DE PAREJA
El ultimátum de Zendaya a Tom Holland por La Odisea: "Te dejo si no lo haces"
El actor Tom Holland ha revelado la divertida y tajante reacción de Zendaya al enterarse de que dudaba si aceptar el papel en la nueva película de Christopher Nolan debido a un problema de agenda con SpiderMan.
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Durante la promoción de La Odisea, la esperada superproducción de Christopher Nolan que se estrena está en cines desde el 17 de julio, Tom Holland ha confesado el "ultimátum" que le dio Zendaya cuando dudó en aceptar el papel de Telémaco.
El problema estaba en que el rodaje de Nolan coincidía en fechas con el de SpiderMan: Un Nuevo Día (cuyo estreno está previsto para el 31 de julio). Al llegar a casa y contarle la situación a su pareja, la respuesta de ella fue inmediata según ha comentado en exclusiva a PEOPLE: "Te dejo si no haces La Odisea".
Ante esta divertida amenaza y el entusiasmo de su mujer, Holland movió cielo y tierra para convencer a los ejecutivos de Sony de retrasar la producción de la nueva entrega del superhéroe.
Es cierto que, finalmente, el actor consiguió compaginar ambos rodajes y hace poco confesó su momento más tenso con Nolan en el set de rodaje. Aún así el propio director acabó agradeciendo el gesto final de haberse unido al elenco: "Sí. Bueno, gracias a ella", comentó entre risas.
De esta manera, la pareja compartirá pantalla de nuevo en esta película donde Zendaya interpreta a la diosa Atenea, un papel para el que Cristopher Nolan tuvo quiso perdirle permiso a Tom Holland: "Le dije: 'Vuelve a leer el guion, pero lee a Atenea con mucha atención'. Y los pequeños gestos de su boca... Fue increíble".
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