El equipo de Haciendo amigos se suma a la tercera edición de Una Noche Mágica del Hospital público La Paz

El Hospital Universitario La Paz, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha celebrado junto a sus pacientes, familiares y profesionales la tercera edición de Una Noche Mágica, una iniciativa de humanización organizada por el centro hospitalario y la Asociación de Cirugía Pediátrica, con la colaboración de Atresmedia Cine. Este año, con los protagonistas de Haciendo amigos como invitados de honor.

Cerca de 500 personas entre pacientes pediátricos y adultos, acompañantes y profesionales han podido disfrutar de diversas actividades y seguir juntos y en pantalla grande de la semifinal del Mundial de Fútbol que ha finalizado con el pase de España a la final. La plaza se ha llenado de camisetas, banderas y mensajes de apoyo a la Selección, convirtiéndose durante unas horas en un espacio de encuentro y celebración.

La jornada ha comenzado por la tarde con diferentes propuestas de ocio destinadas especialmente al público infantil. La plaza del hospital se ha transformado en una feria con actividades, juegos, espectáculos, talleres, máquinas recreativas, futbolín, fotomatón y vídeo 360º, entre otras sorpresas.

Antes del comienzo del partido, los asistentes han podido conocer y hacerse fotos con el director David Marqués y con el elenco de Haciendo amigos. El centro ha querido compartir un adelanto de la película, que ya se encuentra en cines, y compartir con el público una historia dirigida a espectadores de todas las edades. Roberto Leal ha ejercido de nuevo de presentador del acto.

La humanización, parte de la atención integral

Una Noche Mágica es una iniciativa de humanización organizada por el centro hospitalario y la Asociación de Cirugía Pediátrica, con la colaboración de Italfármaco, Bowfinger International Pictures, Esto También Pasará, Sony Pictures, Atresmedia Cine y Fábrica de Rótulos La Solana, para ofrecer una jornada diferente a las personas ingresadas y a los trabajadores del hospital. Además, forma parte de las acciones de humanización que desarrolla el Hospital Universitario La Paz para incorporar la dimensión cultural, social y emocional a la atención sanitaria.

Estas iniciativas buscan mejorar el bienestar de los pacientes y de sus familias y ofrecerles momentos de entretenimiento y desconexión durante su estancia hospitalaria. También permiten generar espacios de convivencia entre pacientes y profesionales fuera del entorno estrictamente asistencial.

El Hospital La Paz cuenta con una amplia trayectoria en la organización de actividades complementarias a la asistencia, como encuentros culturales, fiestas infantiles, visitas de músicos, actores y deportistas, estrenos cinematográficos y otras propuestas destinadas a hacer más agradable la estancia de los pacientes.

Haciendo amigos, ya en cines

Haciendo amigos, que cuenta con la participación de Atresmedia, se puede ver exclusivamente en los cines de toda España desde el pasado 10 de julio de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Con un tono que combina humor, emoción y una mirada poco habitual en la comedia española, Haciendo amigos propone una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada y enfrentarse —por primera vez— a sí mismos.

Sinopsis

Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse. Sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo.