La cineasta Sophia Maddox descubre "aterrada" que el criminal Charles Manson era su abuelo y cuenta su trauma en este documental

Una prueba de ADN rutinaria ha desenterrado uno de los secretos familiares más oscuros y perturbadores de Hollywood.

La cineasta Sophia Maddox ha descubierto con absoluta estupefacción que es nieta biológica del despiadado líder de la secta Charles Manson, responsable del sangriento asesinato de la actriz Sharon Tate y otras seis personas en 1969.

Este impactante hallazgo personal, oculto para el público hasta la fecha, ha empujado a la directora a ponerse detrás de las cámaras para reflejar su propia crisis de identidad en My Grandfather Charles Manson, un revelador documental que se estrenará en exclusiva el próximo miércoles 22 de julio en la plataforma Hulu y Disney+.

La producción saca a la luz grabaciones de audio inéditas del criminal y explora cómo este linaje maldito ha fracturado por completo la relación de la cineasta con su padre, Daniel Arguelles.

Rota por el peso de un apellido marcado por la sociopatía, la propia Maddox ha confesado la pesadilla psicológica que ha supuesto asimilar que comparte la genética de uno de los mayores monstruos de la historia de los Estados Unidos: "Después de enterarme de que Charles Manson era mi abuelo gracias a una prueba de ADN, empecé a grabarme a mí misma porque no sabía cómo afrontar la noticia de otra manera", ha relatado en exclusiva a PEOPLE.

"Lo que empezó como una forma de procesar un impactante descubrimiento familiar se convirtió en una investigación más profunda sobre el trauma generacional, la identidad y si estamos destinados a repetir las historias que heredamos. En definitiva, espero que la película recuerde a la gente que, si bien no podemos elegir de dónde venimos, sí podemos elegir qué hacemos con esa historia", ha sentenciado de manera tajante, decidida a que su propio arte sea la única herramienta para romper definitivamente con el estigma de su pasado.