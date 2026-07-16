Se revela la causa de la muerte de Sam Neill tras superar un cáncer meses atrás

Sam Neill murió debido a una neumonía, según ha revelado su agente, Philip Grenz. El representante del fallecido actor reveló el motivo del fallecimiento para poner fin a las "inexactitudes y falsedades rotundas" sobre la causa, según publica Deadline.

La muerte de Neill en Sídney a los 78 años fue confirmada el lunes por su familia en su perfil de Instagram. En este comunicado aseguraban que había sido "repentina e inesperada" y se produjo después de haber superado con éxito un tratamiento contra el cáncer.

El fallecimiento del protagonista de Jurassic Park (Parque Jurásico), The Piano (El piano) o Dead Calm (Calma total) generó una oleada de tributos de compañeros de profesión como Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman o Jeff Goldblum. El actor contaba con una carrera de más de cinco décadas y 150 producciones de cine y televisión.

Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern en 'Parque Jurásico' | Gtres

"Dado que Sam era un hombre extremadamente reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar", señala su agente.

Grenz agradece a las personas cercanas al actor por tener en cuenta "su privacidad con el respeto que él se ganó, y que sus seres queridos necesitan y merecen, durante este momento inmensamente difícil".

Neill rodó de forma consecutiva durante el último año cuatro proyectos que se irán estrenando en los próximos meses. Entre ellos figuran Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort, una comedia romántica coprotagonizada por Daisy Ridley.

"Para quienes deseen honrar la memoria de Sam, su whānau (palabra maorí que significa familia) pide que, en lugar de flores, se realicen donaciones a una de las causas que más le importaban: La fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.