Robert Pattinson alimenta los rumores de boda entre Zendaya y Tom Holland: "Ahora que estás casada"

La relación que mantienen Zendaya y Tom Holland siempre ha generado mucho interés y su posible boda no iba a ser menos. Cada movimiento y palabra de la actriz en público está generando una ola de comentarios y especulaciones sobre si se ha casadoya, debido a que la pareja siempre ha mantenido su vida privada lejos del ruido mediático.

De hecho, en las últimas semanas, han crecido los rumores de una boda sorpresa de Zendaya y Tom después de que el estilista de la actriz aparentemente lo confirmara.

Zendaya y Tom Holland | Gtres

Una noticia sobre la que se pronunció la propia Zendaya y a la que también pareció sumarse Robert Pattinson. Y es que ambos están promocionando su próxima película, The Drama, en la que dan vida a unos prometidos que parecen tenerlo todo mientras se preparan para su boda antes del caos que envuelven los días previos al enlace.

De este modo, el actor ya la lío al preguntarle a su compañera por su "marido" Tom Holland. Y ahora, el intérprete ha vuelto a alimentar estos rumores en un vídeo con Vogue.

"¿De qué deberían hablar las personas antes de casarse que normalmente no hablan?", le preguntó Robert a Zendaya, antes de añadir entre risas: "¡Ahora que estás casada!".

"Quiero decir, muchas cosas", respondió Zendaya. "Siento que tienes que hacerlo todo. Tienes que desenterrarlo todo", añadió, algo a lo que el actor no estuvo de acuerdo, argumentando que es "aburrido saberlo todo" sobre tu prometido.

"Hay que apostarlo todo", sugirió Pattinson, asegurando que eso era "lo interesante de las relaciones". Eso sí, Zendaya advirtió que él y Suki Waterhouse se conocen muy bien.

Ya fuera intencionado o no, lo cierto es que estas palabras no hacen más que cargar de argumentos a los que afirman que Zendaya y Tom Holland ya son marido y mujer. Quizás salgamos de dudas este verano cuando se estrene SpiderMan: Brand New Day y les veamos en las ruedas de prensa y promociones.