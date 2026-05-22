Estrenos de cine del 22 de mayo: Star Wars: The Mandalorian and Grogu marca la cartelera junto a dos historias de madurez

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la saga continúa

Tras dirigir la versión televisiva, Jon Favreau se vuelve a poner a los mandos en el largometraje Star Wars: The Mandalorian and Grogu, protagonizada por un cazarrecompensas (Pedro Pascal) y su encantador aprendiz Grogu (popularmente conocido como Baby Yoda) junto a personajes como la coronel Ward (Sigourney Weaver), que trata de defender la Nueva República.

Primera película en siete años del universo creado por George Lucas, en España ya se han vendido unas 50.000 entradas para alguno de los 355 cines en que se estrena. El cineasta estadounidense pretende llegar a nuevos públicos que no se sientan "intimidados" por no conocer la historia previa.

El señor de los anillos: Las dos torres, el retorno de un clásico

La segunda película de la famosa trilogía del neozelandés Peter Jackson (recién galardonado con una Palma de Oro de Honor en Cannes), se reestrena en cines para revivir las aventuras de Frodo (Elijah Wood) y su fiel amigo Sam (Sean Astin), encargados de destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Completan el reparto Viggo Mortensen, Ian McKellen, Andy Serkis, Orlando Bloom y Cristopher Lee.

Cowgirl, una comedia rural

Tierno retrato de la vida en el medio rural que sigue a Empar (Isabel Rocatti), una granjera de 60 años que necesita que su vaca quede preñada para poder mantener su granja. La naturaleza y las rencillas vecinales no se lo pondrán nada fácil a la protagonista, que sin embargo acabará por descubrir que nunca es tarde para empezar de nuevo.

Dirigido por los españoles Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens (Cosas que hacer antes de morir), completan el reparto Pep Munné, Carlos Cuevas, Joaquín Climent y Carles Sanjaime.

Dos días, Saturnino García ante el paso del tiemp o

La cinta española Dos días, de Gonzaga Manso y merecedora del Premio del Público en el Festival de Málaga 2026, explora la vejez, la amistad y el paso del tiempo a través de José Antonio (Saturnino García), un hombre de 89 años que se resiste a depender de los demás y se embarca en una aventura con su amigo Mindo (Jesús Oates) en la que ambos quedarán a la deriva en medio del mar.

Love Me Tender, maternidad homosexual

Un final de verano, Clémence le cuenta a su exmarido que mantiene relaciones amorosas con mujeres, a raíz de ese momento su vida da un vuelco y Clémence deberá luchar para seguir siendo madre y mujer homosexual.

Basada en el libro homónimo de la escritora Constance Debré y dirigida por la francesa Anna Cazenave Cambet (Gold for Dogs), el elenco lo componen Vicky Krieps, Antoine Reinartz y Monia Chokri.

Asesinato en la 3ª planta, influencia "hitchcockiana"

Esta cinta francesa, firmada por Rémi Bezançon (El primer día del resto de tu vida), se inspira en el cine de Alfred Hitchcock para retratar la vida de un escritor de novela negra que verá resurgir su matrimonio tras descubrir un asesinato en su edificio.

La película está protagonizada por Gilles Lellouche (Zona 3), Laetitia Casta, Guillaume Gallienne e Isabel Aimé Gonzalez Sola.

El pasajero nocturno, terror sobrenatural

Después de presenciar un brutal accidente nocturno en la carretera, una joven pareja comprende que una presencia demoníaca los ha seguido y no se detendrá hasta reclamarlos a ambos, convirtiendo su viaje en una auténtica pesadilla.

La secuela de Historias de miedo para contar en la oscuridad, ambas dirigidas por el noruego André Øvredal (La autopsia de Jane Doe), llega a la pantalla con Jacob Scipio, Lou Llobell, Mellisa Leo, Bonni Dichone y Jessica Cruz.

Beast (La bestia), golpes y venganza

El público acompaña a un campeón de MMA retirado y a su antiguo entrenador en un viaje de descenso a los infiernos y redención para vengar la muerte de su hermano y resolver sus problemas financieros. La cinta estadounidense, dirigida por Tyler Atkins (Ocean Boy), cuenta con Daniel MacPherson, Russell Crowe, Luke Hemsworth y Bren Foster.

Tres mujeres, en busca de la verdad familiar

De regreso a Túnez para el funeral de su tío, Lilia está decidida a desentrañar el misterio que rodea esa repentina muerte enfrentándose a secretos familiares en una casa donde tres generaciones de mujeres cohabitan entre silencios y tradiciones.

Dirigida por la tunecina Leyla Bouzid (Una historia de amor y deseo) y protagonizada por Eya Bouteraa, Hiam Abbas y Marion Barbeau.

Un mundo frágil y maravilloso, una historia de amor

El director libanés Cyril Aris filma esta historia de dos jóvenes marcados por la guerra en un Beirut que les hará enfrentarse a una elección imposible: apostar por el amor o rendirse ante la necesidad de sobrevivir. Protagonizada por Mounia Akl (La casa Guinness), Hassan Akil, Julia Kassar y Camille Salameh.

Las catadoras de Hitler, el horror del nazismo

En el Berlín de 1943, la joven Rose huye de la ciudad para refugiarse en el pueblo de sus suegros sin saber que en el bosque adyacente se encuentra el refugio del Führer. Una mañana Rose es recogida junto a otras jóvenes del pueblo para probar la comida de Hitler y prevenir que lo envenenen.

El italiano Silvio Soldini (Pan y tulipanes) dirige en este drama histórico a Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck y Olga von Luckwald.

Sal & Dean: Tras los pasos de Kerouac, en el camino

Este documental, producido en España y firmado por los directores Rosa García Loire y Miguel Hualde, rescata En el camino, de Jack Kerouac, en un viaje por la América profunda que emula a los protagonistas de la obra y se adentra en Estados Unidos.