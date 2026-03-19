Robert Pattinson pone en apuros a Zendaya al preguntarle por su "marido" Tom Holland y su reacción lo dice todo

Zendaya ha vivido un momento inesperado durante la promoción de su nueva película: The Drama cuando su compañero de reparto, Robert Pattinson, la ha puesto en un aprieto con una pregunta sobre su vida personal. Ambos actores han participado en un juego de cartas para la productora A24, en el que debían responder a cuestiones planteadas al azar.

Durante la dinámica, Pattinson ha leído una pregunta que no ha tardado en generar tensión: "¿Qué es lo peor que podrías descubrir sobre tu pareja?". En ese momento, la cámara ha enfocado a Zendaya, que ha reaccionado visiblemente sorprendida con un "¡Oh, no!", provocando las risas del equipo.

El comentario no ha pasado desapercibido, especialmente en un contexto marcado por los recientes rumores sobre una posible boda secreta entre Zendaya y Tom Holland, que han cobrado fuerza en los últimos días tras varias apariciones públicas de la actriz con anillo.

El vídeo ha incluido otros momentos más distendidos. En otro punto del juego, Zendaya ha tenido que imitar el hábito más molesto de su compañero de reparto. La actriz se ha llevado las manos al pelo, gesto que la cámara ha captado mientras enfocaba a Pattinson repitiendo la acción, en tono cómico.

En la película, Zendaya interpreta a Emma Harwood, una dependienta de una librería en Luisiana, prometida con el personaje de Pattinson, Charlie Thompson, un director de museo londinense. La historia gira en torno a su relación, que se ve sacudida por un giro inesperado justo antes de su boda.

Robert Pattinson y Zendaya en The Drama | A24

Dirigida por Kristoffer Borgli, la cinta llegará a los cines el próximo 3 de abril y forma parte de los proyectos más esperados de la actriz tras el éxito de sus trabajos anteriores.

Entre bromas, preguntas incómodas y rumores personales, Zendaya y Robert Pattinson han conseguido convertir la promoción de The Drama en un fenómeno viral, alimentando aún más la expectación en torno a la película y la vida privada de la actriz.