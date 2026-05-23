Sale a la luz la bronca entre Quentin Tarantino y Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood: "Acabarás muerto en este negocio"

Una de las películas más exitosas de Quentin Tarantino es Érase una vez en Hollywood, su hasta ahora último largometraje, donde, aparte de juntar a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, descubrió a una larga lista de estrellas.

El director teletransportó a Los Ángeles de nuevo a la década de los 60 con esta historia en la que volvía a jugar con la ficción y los hechos reales integrando los nombres de Sharon Tate y Charles Manson. Sin embargo, el personaje que más impacto tuvo fue el de Cliff Booth, papel por el que Pitt obtuvo su primer Oscar a Actor de reparto y que próximamente tendrá una película en solitario dirigida por David Fincher.

Brad Pitt como Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood | SONY Pictures

Pero lo que muchos no sabían es que Tarantino tuvo una discusión con el actor durante el rodaje de la película, tal y como ha desvelado Bruce Dern.

El veterano actor, que sustituyó a Burt Reynolds en el film debido a su muerte, ha contado en una entrevista con People como fue el encontronazo durante la escena en las que su personaje se reencuentra con el de Pitt en el rancho Spahn.

"Cuando Brad Pitt me despertó, yo estaba en la cama, me levanté un poco aturdido y dije: 'No estoy muy seguro de lo que está pasando'", recordó Dern. "Lo miré. Pitt cortó la cámara. La expresión en el rostro de Quentin era increíblemente seria, y dijo dijo: 'Brad, ¿qué acabas de hacer?'. Él respondió: 'Bueno, corté la cámara'", explicó.

"'Nunca más en tu vida vuelvas a cortar o acabarás muerto en este negocio. Ese es mi territorio. No pares de actuar'", añadió Dern que dijo Tarantino. "Entonces seguimos adelante e hicimos la escena y lo único que hizo Brad fue decirle: 'Bueno, lo que dijo no estaba en el guion'".

Brad Pitt y Bruce Dern en Érase una vez en Hollywood | Sony Pictures

Tal y como ha asegurado Enterteinment Weekly, citando a una fuente, "Quentin y Brad tienen una excelente relación y él es uno de los directores favoritos de Brad", descartando por lo tanto que se llevaran mal.

De hecho, el director y Pitt ya habían trabajado juntos en Malditos bastardos (2009), película que recibió ocho nominaciones a los Premios Oscar.