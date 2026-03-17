Zendaya rompe su silencio sobre su boda con Tom Holland y reacciona a las fotos hechas por IA

Zendaya ha abordado por primera vez los rumores sobre su supuesta boda secreta con Tom Hollanddurante su aparición en Jimmy Kimmel Live!. La actriz, ha respondido con humor a las especulaciones que se habían viralizado en internet en los últimos días.

El presentador Jimmy Kimmel ha mencionado durante la entrevista que "internet se volvió loco" con la teoría de que la actriz podría haberse casado en secreto. Zendaya, entre risas, ha respondido con sorpresa: "¿En serio? No he visto nada de eso".

La actriz explica que muchas personas habían sido engañadas por imágenes generadas con inteligencia artificial que simulaban una boda entre ella y Holland: "Mucha gente se ha dejado engañar por ellas mientras yo simplemente estaba por ahí en la vida real. La gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!'. Y yo les decía: '¡Cariño, son hechas con IA! ¡No son reales!'".

En tono irónico, Zendaya incluso ha enseñado un vídeo que supuestamente aclararía la situación, aunque en realidad se trataba de una broma. El clip mostraba una escena de boda de su nueva película, The Drama, en la que el rostro de Holland había sido insertado de forma artificial sobre el de su coprotagonista, Robert Pattinson: "Fue un día precioso… ¡Eran imágenes reales! ¡Fue real! Yo estuve allí", ha bromeado.

Zendaya y Tom Holland | Gtres

Los rumores sobre una posible boda secreta cobraron fuerza el mes pasado, cuando el estilista de la actriz, Law Roach, aseguró públicamente que el enlace ya había tenido lugar: "La boda ya tuvo lugar. Te la perdiste", afirmó en una entrevista. Cuando se le pidió que aclarara sus palabras, insistió: "Es totalmente cierto".

Entre bromas, desmentidos indirectos y rumores que siguen circulando, Zendaya ha optado por tomarse con humor una de las historias más virales del momento, dejando en el aire (al menos oficialmente) el verdadero estado de su relación con Tom Holland.