Zendaya y Tom Holland, fotografiados por primera vez, abrazos y muy cómplices tras los rumores de su boda secreta

Zendaya y Tom Holland han vuelto a acaparar todas las miradas tras semanas de especulación sobre su relación. Después de que los rumores de una boda secreta fueran alimentados por las declaraciones de su estilista Law Roach y las propias bromas de la actriz, la pareja ha reaparecido públicamente en Los Ángeles.

Los protagonistas de SpiderMan han sido vistos saliendo a cenar junto a un grupo de amigos, en lo que supone su primera aparición conjunta desde que estalló la polémica. Durante el paseo, ambos se han mostrado especialmente cercanos, caminando de la mano y compartiendo gestos de complicidad.

Las imágenes captadas muestran a Zendaya y Holland agarrados de la mano en todo momento, e incluso en algunas instantáneas la actriz aparece abrazando con fuerza a su pareja, reforzando la idea de que atraviesan un momento sólido en su relación.

Esta reaparición llega después de que Zendaya respondiera con humor a los rumores de boda en su entrevista en Jimmy Kimmel Live!, donde negó haber visto las supuestas imágenes del enlace y aclaró que muchas eran generadas con inteligencia artificial.

Por su parte, Holland también ha querido mostrar públicamente su apoyo a la actriz. Un día después de su salida juntos, el actor ha compartido un mensaje en redes sociales promocionando la nueva película de Zendaya, The Drama, asegurando: "No podría estar más emocionado… os va a dejar boquiabiertos".

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si se han casado, lo cierto es que su compromiso ya fue confirmado en 2025, lo que mantiene viva la incógnita sobre si el siguiente paso en su relación ya se ha producido en secreto.

Entre gestos de cariño y silencios estratégicos, Zendaya y Tom Holland siguen alimentando el misterio en torno a su relación, demostrando que, casados o no, su historia continúa siendo una de las más seguidas de Hollywood.