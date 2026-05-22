¿PREOCUPACIÓN O EXAGERACIÓN?
Jacob Elordi, acusado de "arriesgar su carrera" por Kendall Jenner tras esta decisión: "Es una metedura de pata"
El actor Jacob Elordi canceló su prestigioso puesto en el jurado del Festival de Cannes alegando una fractura de pie, pero ha sido pillado de vacaciones en Hawái y de cita con la modelo Kendall Jenner.
Jacob Elordi habría sido 'pillado' marcándose un curioso desplante. Y es que a sus 28 años, el actor australiano estaba llamado a hacer historia al convertirse en uno de los miembros del jurado más jóvenes en la trayectoria del Festival de Cannes, compartiendo mesa con figuras de la talla de Park Chan-wook o Demi Moore. Sin embargo, a principios de mes el joven suspendió su asistencia por motivos de salud.
Según se informó en su momento, el nombramiento se canceló porque "el actor se rompió el pie, lo que hizo que la cita fuera prácticamente imposible debido al esfuerzo físico que suponía subir y bajar las escaleras del Palais y desplazarse constantemente a las proyecciones y a los compromisos con el jurado".
No obstante, lejos de estar guardando reposo absoluto debido a la supuesta fractura, el nominado al Oscar ha sido fotografiado recientemente disfrutando de unas idílicas vacaciones en la isla de Kaua'i, en Hawái, paseando por la playa, de compras y compartiendo momentos con la modelo Kendall Jenner, con quien se le vincula sentimentalmente desde hace meses.
Las alarmas de sus seguidores han terminado de saltar tras el último avistamiento de la pareja de vuelta en Los Ángeles, donde Jacob Elordi y Kendall Jenner fueron pillados escondiéndose en un coche en lo que parecía una doble cita junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.
Las redes sociales no han tardado en arder, acusando al actor de mentir y de anteponer sus citas amorosas a sus compromisos laborales más importantes en una industria tan competitiva como la del cine de Hollywood.
Mientras muchos usuarios critican la "metedura de pata" y temen que este feo gesto al prestigioso festival le acabe costando caro en su futuro laboral, sus defensores piden que se le deje "respirar" y se respete su necesidad de desconexión tras un año de rodajes intensos como Frankenstein o Euphoria.
Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre el estado real del pie del actor ni sobre ese posible noviazgo que prefieren mantener alejado de los focos.
De hecho, la propia modelo ya dejó clara su postura a Vogue Australia sobre la sobreexposición de su vida privada: "Personalmente, creo que hacer públicas estas cosas lo complica todo mucho más".
Ahora sólo queda por ver si esta comentada ausencia en el Festival de Cannes pasará factura a la prometedora carrera del actor o si se quedará en una simple anécdota de sus vacaciones.
