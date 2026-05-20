SU HIJO CON ANGELINA JOLIE
Knox copia el look a Brad Pitt en los 2000 y es un clon de su padre
El joven de 17 años hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, Knox, ha acaparado todas las miradas en la graduación de su hermana Zahara al lucir un cambio de look idéntico al que llevaba su padre en los 2000.
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La reciente graduación universitaria de Zahara Jolie ha dejado imágenes muy comentadas y una de las que más ha impactado ha sido la reaparición de su hermano menor, Knox.
El joven de 17 años asistió al evento en Atlanta para apoyar a su hermana y sorprendió a todos los asistentes al mostrarse como la viva imagen de su padre, Brad Pitt.
Con un traje gris pizarra y un nuevo y atrevido corte de pelo oscuro acentuado con puntas rubias platino, Knox replicó de forma casi exacta elicónico estilo que el ganador del Oscar popularizó a principios de la década de 2000.
A pesar del asombroso parecido físico, la realidad detrás de las cámaras sigue reflejando una fractura total. Mientras Angelina Jolie ejercía de madre orgullosa junto a Knox, Pax y Maddox, la ausencia de Pitt fue absoluta.
El distanciamiento es tan evidente que la propia protagonista de la jornada volvió a escenificar un desprecio público hacia Brad Pitt al omitir su apellido durante la ceremonia de graduación.
Este gesto ha estado alineado con el emotivo discurso que Zahara dedicó a Angelina Jolie semanas antes, agradecida por haber tenido un referente de buena persona, en el que describió su vínculo como algo "único, casi de almas gemelas" y donde recordó: "Fui adoptada con seis meses y me dieron a algunas de las personas más especiales y cariñosas como hermanos, con una madre que nos educó en el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas".
Por su parte, Brad Pitt parece haber tirado la toalla con respecto a sus hijos mayores, especialmente tras los últimos altercados públicos de Pax. Fuentes cercanas al actor aseguran que "Brad considera sinceramente que su relación con Pax no tiene solución" y que, dado que tanto él como Maddox han dejado muy claro lo que sienten, el actor "no tiene nada que decir sobre ninguno de los dos".
A pesar de todo, Pitt intentó mostrarse optimista durante el estreno de la Fórmula 1 en Ciudad de México: "Cuando llegas a mi edad, te das cuenta de lo importante que es rodearte de la gente que quieres, la gente que te quiere a ti. Amigos, familia, y eso es todo".
Desde el entorno de Jolie, sin embargo, no compran este lamento y aseguran que "su relación fracturada con sus hijos es consecuencia directa de cómo los ha tratado", instándole a reconocer sus propios actos.
La reconciliación de ambas partes de la familia, a día de hoy parece una utopía, sobre todo tras el asombro que causó la supuesta reconciliación de Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie, al volver a usar el apellido de Brad Pitt en sus proyectos. Una tregua que, por ahora, no se ha extendido al resto de sus hermanos.
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