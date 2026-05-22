Lo que escondía Neverland: El rancho de Michael Jackson en el foco de las nuevas acusaciones que reabren el caso casi 20 años después

El Rancho Neverland siempre se vendió como el refugio soñado de Michael Jackson: un zoo con animales exóticos, parque de atracciones y hasta cine privado. Pero detrás de esa imagen de fantasía, las acusaciones sobre lo que ocurría allí nunca han dejado de perseguir al Rey del Pop.

Desde las primeras denuncias en 1993, pasando por el juicio de 2005 o el documental Leaving Neverland, la historia suma ahora un nuevo capítulo con la familia Cascio. Durante años fueron uno de los grandes apoyos públicos de Michael Jackson, pero ahora los hermanos han presentado una demanda federal en la que aseguran haber sufrido grooming y abusos sexuales durante su infancia.

Los demandantes sostienen que el ambiente de Neverland formaba parte de una dinámica de manipulación que solo han podido comprender con el paso del tiempo. Mientras el proceso legal sigue su curso, el caso vuelve a poner el foco sobre uno de los lugares más controvertidos de la historia reciente de Hollywood. Descubre más y todos los detalles en el vídeo.