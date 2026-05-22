El "otro Woody" de Toy Story: el hermano de Tom Hanks revela su inesperado papel secreto en la saga

Si bien Tom Hanks ha sido la voz de Woody en las cinco entregas de Toy Story, su hermano casi idéntico, Jim Hanks, también ha prestado su voz al memorable personaje de Disney en diversos medios relacionados con la saga, y curiosamente tiene más créditos que su hermano en la interpretación del vaquero.

En una entrevista con el podcast Love it Film, Jim explicó cómo ha ayudado a su hermano mayor a lo largo de los años prestando su voz a Woody para diversos proyectos de apoyo, como cortometrajes, videojuegos e incluso productos de merchandising.

El actor desveló que su andadura comenzó con el estreno de la película original en 1995: "Lo primero que hice fue uno de los juguetes de cuerda de la primera película, donde dice 'Eres mi ayudante favorito' y 'Hay una serpiente en la bota' y cosas así. Habían procesado tanto la voz que necesitaban una versión más limpia, así que yo fui y la hice".

Jim dice estar "inmensamente agradecido" por la oportunidad de prestar su voz a Woody, y se asegura de "mantenerse lo más fiel posible al personaje" cuando sustituye a su hermano.

Sin embargo, señaló que ha tenido la oportunidad de darle su toque personal a Woody, como cuando le prestó su voz para la atracción Midway Mania del parque Disney California Adventure.

Mientras grababa los diálogos con el personal de Pixar, Jim sugirió que, cuando Woody hablara con los niños pequeños en la atracción, les hablara como si fuera su "profesor favorito". "Eso fue genial", dijo Jim sobre el hecho de que Pixar siguiera su consejo, y añadió que fue "muy colaborativo" trabajar con ellos en la atracción.

Mientras tanto, Tom Hanks ha prestado su voz a Woody en todas las películas de la franquicia, incluyendo Toy Story 5, que se estrenará en cines el próximo 19 de junio.