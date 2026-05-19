El desprecio público de Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, al actor en su graduación

La brecha familiar entre Brad Pitt y sus hijos con Angelina Jolie parece cada vez más profunda e irreversible. El último ejemplo de este distanciamiento se ha vivido este fin de semana durante la ceremonia de la graduación de su hija Zahara en el Spelman College de Atlanta.

Zahara, la hija mayor de la expareja, subió al escenario para recibir su Licenciatura en Psicología y, a pesar de que en el programa oficial figuraba su nombre completo, fue anunciada ante todo el auditorio de una manera muy significativa: "Zahara Marley Jolie", omitiendo por completo el apellido de su padre.

Este desprecio público hacia el actor de 62 años no es un hecho aislado en la vida de la joven. Ya en noviembre de 2023 se presentó de la misma manera al ingresar en la hermandad Alpha Kappa Alpha.

Además recientemente, durante un brunch benéfico, Zahara dedicó unas emotivas palabras a la actriz de 50 años que dejaban clara su postura: "Fui adoptada a los 6 meses de edad y me dieron hermanos de personas muy especiales y cariñosas, con una madre que nos educó en el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas".

En ese mismo discurso, no dudó en calificar a Angelina como "la mujer más desinteresada, cariñosa y comprensiva a la que tengo el privilegio de llamar mi madre".

El gesto de Zahara se suma al de sus cinco hermanos (Maddox, Pax, Shiloh, Knox y Vivienne). Todos ellos han cortado lazos de forma evidente con su padre tras el turbulento divorcio de la pareja en 2016.

Brad Pitt con sus hijos Pax y Zahara Jolie en brazos | Cordon Press

Maddox ya dejó de utilizar el apellido paterno en documentos no oficiales hace años, mientras que la menor, Vivienne, apareció acreditada simplemente como Vivienne Jolie en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders.

Quien fue un paso más allá fue Shiloh, que al cumplir los 18 años contrató a su propio abogado y pagó los honorarios de su bolsillo para hacer efectivo y legal el cambio de nombre.

Por su parte, Angelina Jolie siempre se ha mostrado muy orgullosa de la evolución de sus hijos. En una charla para la revista Time 100, la oscarizada actriz ya ponía en valor la personalidad de la joven que acaba de graduarse: "Ella es de mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria y su conexión con su país, con su continente, es única y es algo que solo puedo admirar profundamente".

Con este nuevo paso en la vida de Zahara, la familia Jolie vuelve a escenificar una unión blindada en la que la figura de Brad Pitt parece no tener ningún espacio.