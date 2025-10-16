Tom Cruise y Ana de Armas ponen fin a su relación, pero tienen que seguir trabajando juntos

La historia de amor entre Tom Cruise y Ana de Armas empezó a principios de año; sin embargo, no fue hasta julio cuando finalmente se confirmó su relación. La pareja fue vista cogida de la mano mientras paseaba y, desde entonces, ha dado mucho de qué hablar.

Poco después de que se oficializara su noviazgo, los rumores sobre un posible compromiso entre ambos vieron la luz. Una idea que ahora, con su separación, se ha hecho añicos.

Fuentes cercanas a la pareja afirman que todo ha terminado: "Tom y Ana se lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin".

No obstante, esto no concluye la relación afectiva que parece que los une. Y es que la fuente en cuestión ha revelado que "seguirán siendo buenos amigos, pero ya no novios", según recoge Daily Mail, explicando que "simplemente se dieron cuenta de que no iban a durar mucho y que están mejor como compañeros".

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, Ana de Armas fue vista recientemente en Paris y ella misma compartió su viaje en redes sociales; en el cual no había rastro alguno de Cruise.

"La chispa se había apagado", continúa la fuente, "pero aún disfrutan de su compañía y ambos se han mostrado muy adultos al respecto". Porque, a pesar de la ruptura, los dos actores van a tener que colaborar frente a las cámaras: "Ella ha sido elegida para su próxima película, así que seguirán trabajando juntos".

La película en cuestión será Deeper, un thriller en el que un astronauta cambia el espacio por una fosa oceánica. Una nueva oportunidad para Tom de lucirse bajo el agua, acompañado de su ahora expareja Ana de Armas. El estreno está previsto para 2027; por lo que todavía queda tiempo para verlos juntos en pantalla.