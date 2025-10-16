Keira Knightley por fin revela qué piensa de su parecido con Natalie Portman: "Piensan que soy ella"

George Lucas fue pionero en muchas cosas, revolucionando la historia del cine con Star Wars. Ahora bien, más allá de sus innovadores efectos especiales, también fue el primero en detectar algo que hoy en día sigue en boca de todos: Keira Knightley y Natalie Portman son increíblemente parecidas.

Mientras que Portman saltó a la fama como una niña en León, el éxito de Knightley tuvo que esperar a su aventura en la Perla Negra. Por eso, cuando Lucas volvió a una galaxia muy, muy lejana para las precuelas, eligió a Natalie como su princesa Padme Amidala. Eso sí, la película escondía un giro de guion: Keira se hacía pasar por ella en buena parte de la cinta.

Natalie Portman y Keira Knightley en Star Wars | Lucasfilm

Ni Anakin ni Obi-Wan ni el espectador se dieron cuenta de ello. ¿La razón? Muy simple: Eran prácticamente idénticas. Una similitud que las ha acompañado desde entonces y ahora, más de 25 años después de La amenaza fantasma, la protagonista de Piratas del Caribe ha compartido su opinión al respecto.

"La mayor parte de la gente piensa que soy Natalie Portman", comenta Keira en un podcast. "Creo que ella es genial", aclarando que no es algo que le moleste.

Asimismo, ha revelado que muchas personas se le acercan para "darle las gracias" por papeles que les han impactado mucho de Natalie. Una situación que se toma con humor, limitándose a decir "de nada" a quienes cometen este (entendible) error. De hecho, Keira afirma que es capaz de distinguir a los fans que se le acercan según si saben que efectivamente es ella o Natalie.

No es la primera actriz que se pronuncia sobre los parecidos razonables y la confusión de los fans. Elijah Wood y Daniel Radcliffe también parecen hermanos y ambos han comentado en más de una ocasión que les parece divertido.

Ambas estrellas, a pesar de haber triunfado a una edad temprana, han sabido mantener una gran carrera en el cine. Natalie acaba de estrenar La fuente de la eterna juventud en Apple TV+ y Keira ha protagonizado La mujer del camarote 10 en Netflix. Aunque, en todos estos años, no han vuelto a aparecer juntas en pantalla. Algo que, de producirse, podría confundir a más de una persona en el público.