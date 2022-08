Willow Smith, la hija pequeña de los actores Will Smith y Jada Pinkett, es conocida también por su talento, ya que comparte la misma profesión que sus padres pero además, al mismo tiempo es modelo y cantante. A pesar de que el matrimonio también tiene otro hijo en común, Jaden Smith de 24 años, Willow, de 21, es un personaje totalmente público. Además forma parte del programa de telerrealidad 'Red Table Talk', junto a su madre y a su abuela materna Adrienne.

El programa muestra a una familia poco convencional que habla de sus intimidades, hablando sobre temas que van desde el amor al sexo, adicciones y salud mental. Se inició en 2018 y en él, Willow ha revelado entre otras cosas que es poliamorosa, dejando anonadada a su familia. En realidad, la menor de los Smith, se muestra muy centrada en su propia introspección y en su estabilidad mental.

Adrienne, Jada y Willow durante el programa | Red Table Talk

Con toda la polémica que actualmente gira en torno a su padre, Willow no se ha pronunciado al respecto más allá de un par de tuits que en realidad no eran del todo directos. Sin embargo, recientemente ha publicado una historia en su perfil de Instagram que ha llamado la atención de sus fans más atentos.

El revelador meme de Willow Smith

A pesar de que se trata de un meme, muchos de sus seguidores han encontrado un hilo de relación entre las disculpas que recientemente pedía públicamente su padre tras la bofetada a Chris Rock durante los Oscar 2022 y su propio estado emocional. "Sin preocupaciones... pero en el fondo muy preocupadx", decía el meme.

Historia de Instagram de Willow Smith | Instagram

Aunque con tono irónico, puede tratarse de un mensaje revelador que ya ha dado lugar a muchas suposiciones. Aunque públicamente se mantiene al margen de los problemas que acontecen en su familia, es posible que esa imagen que proyecta de no importarle esta situación, en el fondo le de más de un quebradero de cabeza.

Y es que en los últimos días, también compartió un profundo mensaje en una de las fotos que compartió en la misma red social. "Solo un pequeño recordatorio de que nuestro valor como humanos no radica en nuestras habilidades externas o productividad. Nuestro valor es innato y otorgado por lo divino", decía.

"He estado luchando con esto recientemente y realmente me rompe el corazón cuando me permito desviarme de ese camino mental y emocional. Solo sé que eres amado, naturalmente significativo y valioso sin importar lo que el mundo o tus inseguridades te hayan hecho creer".

De esta forma, Willow también muestra pistas de su propio estado actual, trabajando en su bienestar mental.

