La gala de los Oscar de 2022 fue un punto clave en la carrera de Will Smith y no fue precisamente por el galardón. Han pasado ya cuatro meses desde aquella sombría noche y el actor parece que aún está recomponiéndose del momento que puso en riesgo su carrera.

Fue un comentario del cómico Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett lo que hizo saltar de su asiento a Will Smith e ir hasta el escenario para propinarle una buena bofetada entre lágrimas.

Mucho se habló entonces de quién era la víctima, si Chris Rock, Will Smith o la propia Jada Pinkett, pero lo que está claro es que el actor de 'Men in Black' nunca volvió a ser el mismo.

Ahora ha reaparecido, totalmente cambiado y arrepentido, para aclarar todo y confesarse ante su público, y lo ha hecho en un emotivo vídeo a corazón abierto.

¿Se ha recuperado Will Smith de los Oscar 2022?

"Me he pasado los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que pasó en ese momento", confesaba. Y es que el actor no ha querido entrar en detalle, pero ha asegurado que "no hay una parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento".

Es más, asegura que ha intentado comunicarse con Chris Rock, pero que el cómico, ante la inesperada situación, no estaba preparado para hablar. Aun así, ha querido pedirle disculpas públicamente a él y a su familia y le ha lanzado un mensaje: "Mi comportamiento fue inaceptable, estoy aquí para cuando estés preparado para hablar".

Está siendo un proceso lento, pero Will Smith poco a poco se está recuperando: "Soy humano, puedo cometer errores".

Sin embargo, eso no lo libra del dolor por haber traicionado a la sociedad y a los jóvenes que le siguen: "Decepcionar a la gente es mi trauma central".

Y es que el actor ha confesado que ha sido muy duro y que le sigue doliendo: "Estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda".

Por ahora, está tratando de aceptar lo que ha pasado y enfocarlo "sin avergonzarme de mí mismo", pues pretende recuperar el afecto de aquellos que lo han dejado de lado por su comportamiento y demostrar que es posible "volver a ser amigos".

