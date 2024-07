¡Sorpresa en Marvel! Robert Downey Jr. vuelve y será Doctor Doom en la próxima película de Los Vengadores

Hacía años que Marvel no causaba tanta expectación, pero tenía varios ases bajo la manga y los futuros proyectos que ha anunciado han enloquecido a sus fans.

Si bien Deadpool y Lobezno ha sido un festival de guiños, en el último panel de la Comic-Con de San Diego, han roto con todas las previsiones y han presentado a Robert Downey Jr. como el intérprete de Doctor Doom, uno de los villanos más temibles y famosos de Marvel.

Su aparición hizo estallar en gritos y aplausos a los presentes, ya que nadie lo esperaba. Aunque en entrevistas como las que hizo a Esquire, tras ganar el Oscar por Oppenheimer, deslizó que estaba abierto a volver, había otros nombres que entraban antes en las quinielas para dar vida a Victor Von Doom, como Cillian Murphy.

La vinculación de Downey Jr. concluyó en Vengadores: End Game con la muerte de Tony Stark (Iron Man), un personaje que interpretó a partir de 2008.

El actor apareció en el escenario del Hall H de la Convención de San Diego -con capacidad para 6000 personas- con una máscara que cubría su cara y un atuendo color verde: "Nueva máscara, misma tarea", dijo el ganador del Oscar al público.

Downey Jr. interpretará al villano en las dos películas de Los Vengadores que los hermanos Russo dirigirán tituladas: Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, fijadas para mayo de 2026 y mayo de 2027 respectivamente.

Esto cambia los planes de Vengadores 5, pues anteriormente se titulaba La dinastía de Kang, pero fue descartada debido a los problemas legales de Jonathan Majors.

Esta fue la gran revelación que se esperaba del panel de Marvel Studios en la convención más grande de la cultura pop del mundo. Pero no fue la única, ya que antes de este anuncio, también tuvieron una aparición los protagonistas de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, protagonistas de Los 4 Fantásticos | Getty Images

Los actores anunciaron The Fantastic Four First Steps como el título final de la nueva película que dirigirá Matt Shakman y que tiene previsto su estreno para el 25 de julio de 2025. Además, se confirmó que este grupo aparecerá en las dos próximas películas de Los Vengadores.

Junto a ellos, se presentó el reparto principal de Thunderbolts, encabezado por David Harbour, Florence Pugh, Julia Louis-Dreyfus, Sebastian Stan o Wyatt Russell.

Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh y David Harbour, protagonistas de Thunderbolts | Getty Images

También, las primeras palabras de Harrison Ford, quien retomará el papel del fallecido William Hurt, el General Ross (Hulk Rojo) en Capitán América: Brave New World.

Harrison Ford en la Comic-Con de San Diego | Gtres

"Se siente bien. He estado viendo a actores realmente buenos pasándolo muy bien trabajando en Marvel y estoy encantado de ser ahora uno de ellos", señaló a People.