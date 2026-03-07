El regreso de Tarantino a la dirección no es lo que esperabas: una comedia de enredos al estilo británico

Quentin Tarantino es uno de los directores más instalados en la cultura popular gracias a películas como Pulp Fictcion, Kill Bill o Malditos Bastardos.

Con cada declaración que hace, el cineasta genera multitud de comentarios, como ocurrió recientemente con su polémica con Paul Dano, o por su apoyo a Israel.

Sin embargo, ahora ha sorprendido a sus fans tras desvelarse el que podría ser su próximo proyecto... Uno totalmente alejado de lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Quentin Tarantino | Gtres

Según ha informado Daily Mail, Tarantino regresará como director con una obra original que escribió: una comedia británica de enredo a la antigua usanza que pretende estrenarse en el West End de Londres. La obra podría estrenarse el próximo otoño, según una fuente de la industria consultada por Variety.

Mientras que el tabloide británico ha señalado que Tarantino podría reclutar a algunas estrellas de Hollywood, el medio estadounidense mantiene que el elenco podría estar compuesto por actores emergentes y reconocidos.

Quentin Tarantino | Getty

La noticia llega después de que Tarantino decidiera no dirigir Las aventuras de Cliff Booth y descartara la que iba a ser su última película, The Movie Critic.

Recientemente, el director participó como actor en Only What We Carry, una película de Jamie Adams junto a Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann o Lizzy McAlpine.