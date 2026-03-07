Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

SORPRENDENTE

El regreso de Tarantino a la dirección no es lo que esperabas: una comedia de enredos al estilo británico

Quentin Tarantino volverá a dirigir tras la cancelación de The Movie Critic, pero lo hará sobre los escenarios del West End londinense con una obra que explora un género nunca antes visto en su carrera.

Quentin Tarantino

Gtres

Publicidad

Miguel Toba
Publicado:

Quentin Tarantino es uno de los directores más instalados en la cultura popular gracias a películas como Pulp Fictcion, Kill Bill o Malditos Bastardos.

Con cada declaración que hace, el cineasta genera multitud de comentarios, como ocurrió recientemente con su polémica con Paul Dano, o por su apoyo a Israel.

Sin embargo, ahora ha sorprendido a sus fans tras desvelarse el que podría ser su próximo proyecto... Uno totalmente alejado de lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino | Gtres

Según ha informado Daily Mail, Tarantino regresará como director con una obra original que escribió: una comedia británica de enredo a la antigua usanza que pretende estrenarse en el West End de Londres. La obra podría estrenarse el próximo otoño, según una fuente de la industria consultada por Variety.

Mientras que el tabloide británico ha señalado que Tarantino podría reclutar a algunas estrellas de Hollywood, el medio estadounidense mantiene que el elenco podría estar compuesto por actores emergentes y reconocidos.

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino | Getty

La noticia llega después de que Tarantino decidiera no dirigir Las aventuras de Cliff Booth y descartara la que iba a ser su última película, The Movie Critic.

Recientemente, el director participó como actor en Only What We Carry, una película de Jamie Adams junto a Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann o Lizzy McAlpine.

¿Recuerdas a la actriz de Náufrago Helen Hunt? Una de las mayores estrellas de los 90 y ganadora al Oscar: Así es con 62 años

Helen Hunt con su Oscar junto a Jack Nicholson
ObjetivoTV» Cine

Publicidad

Publicidad