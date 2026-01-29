Paul Dano ha roto su silencio tras las críticas que Quentin Tarantino lanzó contra su actuación en Pozos de Ambición, unas declaraciones que desataron una intensa conversación en redes y dentro de la industria cinematográfica.

Y es que el director dijo entonces que Paul Dano era el "fallo enorme de la película": "Es un flojo, tío. Es el eslabón más débil. Es un tipo tan débil y aburrido. Daniel Day-Lewis demuestra que no necesita un buen contrapunto. ¡Se supone que es una película de dos personajes y no lo es!… ¿Lo pones con el actor más flojo del SAG? ¿Con el más flojo del mundo?".

El actor se ha pronunciado durante una entrevista con Variety en el Festival de Cine de Sundance, con motivo de la proyección especial por el 20º aniversario de Little Miss Sunshine. Allí, Dano ha reconocido que le sorprendió y emocionó la reacción que provocaron las palabras del director cuando se difundieron en diciembre.

"Fue realmente bonito", afirma Dano, agradeciendo el respaldo recibido. "También me sentí increíblemente agradecido de que el mundo me defendiera y así yo no tuviera que hacerlo", ha añadido, dejando claro que prefirió no entrar directamente en la polémica.

Paul Dano y Daniel Day Lewis en Pozos de ambición | Miramax

Las críticas de Tarantino no solo generaron apoyo entre los fans del actor, sino también entre sus compañeros de profesión. Toni Collette, coprotagonista de Dano en Little Miss Sunshine, no ha ocultado su indignación al ser preguntada por el tema: "¿De verdad vamos a llegar ahí? ¡Que le jodan a ese tipo! Debía estar drogado… Fue simplemente confuso. ¿Quién hace eso?".

Los directores de la película, Jonathan Dayton y Valerie Faris, también han salido en defensa del actor. Dayton ha sugerido que el problema podría estar en la intensidad de la interpretación: "Solo puedo pensar que la crudeza de su actuación incomodó a Tarantino. No fue fácil despacharlo". Faris, por su parte, subraya el cariño que despierta Dano en la industria: "Lo interesante fue que la gente salió a defender a Paul inmediatamente. Es muy querido por muchos. Es muy inteligente".

Sin alimentar el enfrentamiento, Dano ha optado por centrarse en el reconocimiento colectivo que recibió tras la polémica, dejando que las reacciones de compañeros y público hablen por él.