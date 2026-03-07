La respuesta de Ben Stiller a la Casa Blanca tras usar su imagen para propaganda bélica: "La guerra no es una película"

Una semana después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra en Oriente Próximo continúa y desde la Casa Blanca no han cesado los vídeos propagandísticos a favor de este conflicto.

Uno de los últimos montajes ha involucrado de lleno a Hollywood, ya que se han usado imágenes de películas como Gladiator, Braveheart, Iron Man, Top Gun: Maverick, Superman, Tranformers, Deapool, Star Wars o Tropic Thunder.

Precisamente, esta última es una parodia sobre las cintas bélicas y crítica directa a ciertos sectores de la industria cinematográfica que protagonizó, dirigió y produjo Ben Stiller en 2008.

Ben Stiller y Robert Downey Jr. en Tropic Thunder | Cordon Press

Tras la publicación de este vídeo, el actor ha criticado duramente al gobierno de los Estados Unidos por usar su imagen sin su consentimiento.

"Oigan, Casa Blanca, por favor, retiren el vídeo de Tropic Thunder. Nunca les dimos permiso y no nos interesa formar parte de su maquinaria propagandística. La guerra no es una película", ha escrito en X.

El tuit, que ha generado más de 44 mil comentarios, 75 mil retuits y más de 600 mil me gusta, se ha unido a los múltiples mensajes contra la administración Trump de personalidades de Hollwyood como Susan Sarandon, Robert De Niro o Mark Ruffalo.