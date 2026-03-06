Ryan Gosling y Eva Mendes juntos en televisión por primera vez en 13 años y con sorpresa incluida

Ryan Gosling y Eva Mendes han protagonizado su primera aparición pública conjunta en más de diez años durante una visita al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La pareja, conocida por mantener su relación lejos de los focos desde hace más de una década, ha sorprendido al público con un momento espontáneo en el plató que ha vuelto a poner de relieve la complicidad entre ambos.

La reaparición llega además pocas semanas después de que Mendes dedicara un mensaje público a Gosling por San Valentín (un gesto poco habitual en su discreta relación) en el que felicitaba al actor por su nueva película Project Hail Mary luciendo una camiseta promocional del filme.

El actor ha acudido al popular late night para promocionar su nueva película cuando ha decidido preparar una sorpresa especial para su pareja. Gosling le ha preguntado al público si querían cantar "Cumpleaños feliz" a Mendes, que se encontraba entre bastidores celebrando su 52 cumpleaños.

Un miembro del equipo ha ido a buscarla y la actriz ha aparecido en el escenario ante la ovación del público. Al subir, ha bromeado sobre lo inesperado del momento asegurando que aquello podría acabar con ella "apareciendo mañana en el río Hudson", en referencia a lo poco que le gustan este tipo de apariciones públicas.

Durante el momento en el escenario, Gosling ha cogido de la mano a Mendes mientras la banda de música de un instituto presente entre el público interpretaba "Cumpleaños feliz". El momento ha culminado con confeti cayendo sobre el plató y la actriz agradeciendo la sorpresa con un beso en la mejilla del actor.

La escena ha resultado especialmente significativa porque la pareja llevaba 13 años sin aparecer públicamente junta. Su última alfombra roja fue en 2013, durante el estreno en Nueva York de The Place Beyond the Pines, película en la que ambos trabajaron y durante cuyo rodaje se conocieron en 2011.

Ryan Gosling y Eva Mendes en una escena de Cruce de caminos | Focus Features

Desde entonces, Gosling y Mendes han mantenido una relación extremadamente discreta, alejándose de eventos conjuntos pese a formar una de las parejas más estables de Hollywood.

Fruto de su relación nacieron sus dos hijas: Esmeralda, en 2014, y Amada, en 2016. Y aunque rara vez comparten momentos juntos en público, esta inesperada aparición televisiva ha vuelto a demostrar que su historia sigue siendo una de las más sólidas de la industria.