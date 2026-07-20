La reaparición pública de Blake Lively en la final del Mundial tras ser vetada de la boda de Taylor Swift

La actriz Blake Lively ha reaparecido públicamente este domingo 19 de julio en la final de la Copa Mundial de la FIFA donde se la pudo ver disfrutando, en un selfie junto a un grupo de amigas, del encuentro en el que España se coronó campeona tras vencer a Argentina por 1-0.

Blake Lively con sus amigas en la final del Mundial | Instagram Blake Lively

Esta aparición llega inmediatamente después de haber sido la gran ausente en la boda repleta de estrellas de su antigua íntima amiga, Taylor Swift.

A pesar de que la intérprete se ha mostrado sonriente en sus redes sociales, su entorno ya había advertido que Blake Lively se encontraba completamente devastada al verse forzada a aceptar que su amistad con Taylor Swift ha terminado de manera definitiva.

La drástica ruptura entre ambas se originó a raíz de la complicada batalla legal que Lively mantiene con el director Justin Baldoni.

Taylor Swift I Blake Lively | Gtres

Fuentes del entorno de la cantante han desvelado a Page Six que el verse salpicada por las demandas judiciales provocó el distanciamiento: "No ha habido ningún gesto de reconciliación en lo que respecta a su amistad. Y Taylor no le ha extendido una invitación de boda a Blake".

Según explicaban, la artista "se está tomando un descanso de su amistad en este momento. Taylor está muy dolida por toda esta situación y se siente como un peón. Taylor no quiere tener nada que ver con todo este asunto. Siempre ha sido una amiga leal de Blake y no le agrada en absoluto verse involucrada en esto".