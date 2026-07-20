Sydney Sweeney protagonizará una versión erótica y gótica de Sleepy Hollow

Sydney Sweeney se está consolidando como una de las actrices más codiciadas de la industria cinematográfica.

Sony Pictures ha logrado imponerse en una competitiva puja para adquirir los derechos de Hollow, la ambiciosa reinterpretación contemporánea del clásico cuento de 1820 La leyenda de Sleepy Hollow.

Sydney Sweeney, Cassie en la temporada 3 de Euphoria | HBO

Según cuenta Deadline, el largometraje estará protagonizado por Sweeney y dirigido por Lindsey Anderson Beer, basándose en la novela homónima de esta última que saldrá a la venta en otoño de 2027.

La historia promete dar un giro radical a las adaptaciones previas en la gran pantalla: "La historia combina una atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos de thriller erótico en una reinvención contemporánea y conceptual".

Esta producción supone el primer proyecto de Honey Trap, la productora recién fundada por la propia intérprete, que coproducirá la película junto a LuckyChap.

Sydney Sweeney en el 3x04 de Euphoria como Cassie | HBO Max

En esta ocasión, la trama dejará de ver a Katrina Van Tassel como un simple trofeo romántico para convertirla en la figura central de un peligroso misterio y un seductor triángulo amoroso sobrenatural.

La expectación es tal que Sony ya se ha puesto manos a la obra con el casting para buscar a los actores que encarnarán a los icónicos Brom Bones e Ichabod Crane, en lo que ya se considera uno de los procesos de selección más codiciados del momento en Hollywood.