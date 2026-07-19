Sin sillas, teléfonos o botellas de agua: las estrictas normas de Christopher Nolan en el rodaje de La Odisea

Uno de los grandes méritos de Christopher Nolan es haber convertido cada película que estrena en auténticos fenómenos cinematográficos.

Para ello, el director suele contar con repartos llenos de estrellas y producciones gigantescas, siendo uno de los pocos cineastas que aún ruedan por medio mundo. Sin embargo, hay un aspecto muy llamativo que rodea a sus rodajes: las prohibiciones que tiene en sus sets.

Christopher Nolan en una promoción de La Odisea | Cordon Press

La Odisea no ha sido una excepción y el director llevó a sus actores a vivir prácticamente como hacían en la Edad de Bronce. Según Page Six, Nolan no permite smartphones (él mismo no tiene no móvil ni correo electrónico) ni botellas de agua, ya que hacen demasiado ruido en el set. Incluso, ha admitido prohibir las botas tipo UGG.

"El hecho de no tener teléfonos en el set propicia un ambiente de trabajo muy concentrado. Se respira una energía diferente en un rodaje de Nolan. Todos están presentes, listos, en alerta y contribuyendo a que todo funcione a la perfección", declaró Lupita Nyong'o en una entrevista con Associated Press.

Matt Damon como Odiseo en La odisea | Universal

Junto a ello, hay una creencia de que el director tiene prohibido las sillas en su rodaje para que la gente no se relaje, pero eso es falso. Anne Hathaway fue la que lo reveló, pero un representante de Nolan dijo a IndieWire que "las sillas a las que se refería Anne son las sillas de los directores agrupadas alrededor del monitor de vídeo, asignadas en función de la jerarquía y no de la necesidad física".

Así, Nolan suele no elegir la suya, pero nunca ha prohibido las sillas. Eso sí, fumar es de las otras prohibiciones que acostumbra a imponer el director.

Christopher Nolan en el rodaje de La Odisea | Cordon Press

"Intento minimizar las distracciones", le dijo Nolan a Stephen Colbert. "Hacemos todo lo posible para mantener esa realidad, esa burbuja, intacta", aseguró, ya que en el caso de La Odisea, el rodaje se interrumpía cada tres minutos para cambiar la película de 70 mm necesaria para filmar completamente en formato IMAX.

De lo que no cabe duda es que todas esas reglas funcionaron a la perfección ya que La Odisea se terminó antes de lo previsto, utilizando solo 91 de los 100 días programados, y, según Nolan, por debajo del presupuesto.

Christopher Nolan junto a Matt Damon y Zendaya en el rodaje de La Odisea | Cordon Press

En La Odisea, Odiseo pasa 10 años intentando regresar a Ítaca después de la guerra de Troya, enfrentándose a numerosos peligros y aventuras en un universo repleto de dioses y monstruos.

Matt Damon protagoniza la cinta junto a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson o Charlize Theron.