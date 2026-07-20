El tremendo error en directo al confundir a Matt Damon con Brad Pitt en la final del Mundial

La final de la Copa del Mundo de 2026 en el MetLife Stadium no solo dejó emoción en el campo con la victoria de España, sino también un momento de lo más cómico en la cabina de las retransmisiones.

Durante el tradicional repaso de los numerosos rostros conocidos que se encontraban en las gradas, el comentarista de FOX Sports, John Strong, enfocó a Matt Damon y aseguró con total rotundidad: "Brad Pitt está entre los fans aquí".

Su compañero de transmisión, Stu Holden, tardó apenas unos instantes en corregir el tremendo desliz en pleno directo exclamando: "¡Ese es Matt Damon!".

Tras el divertido error, que se volvió viral en las redes sociales, el propio Strong asumió la culpa entre risas y decidió cederle el testigo a su compañero para nombrar al resto de celebridades: "Te dejo que te encargues del resto. Me confié después de los tres primeros y fallé una oportunidad clarísima, así que se acabó".

El divertido fallo llamó especialmente la atención debido a que Damon es uno de los grandes protagonistas del momento por el inminente estreno de la película La Odisea.

Además, el actor tenía un motivo de peso muy personal para estar allí ya que su esposa, Luciana Barroso, es originaria de Buenos Aires y acudió al estadio vestida con los colores de la selección argentina para apoyar al equipo.