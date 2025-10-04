Robert Pattinson revela lo mucho que ha cambiado tras ser padre y lo raro que es tener "conversaciones normales y reales"

Robert Pattinson y Suki Waterhouse dieron la bienvenida a su primera hija a comienzos de 2024 y, desde entonces, han decidido mantener esta etapa lo más alejada posible de los focos.

La pareja siempre ha sido discreta y aún más tras el nacimiento de la pequeña. Por ello, declaraciones como las que acaba de tener el actor sobre su hija han sorprendido.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse | Getty Images

Pattinson ha hablado con la revista Icon y ha desvelado aspectos de su faceta como padre que le han impactado: "Tengo mucha más paciencia. Es curioso, ni siquiera es paciencia, de verdad disfruto estando con bebés. Me sorprendió".

Durante su paternidad, el actor de The Batman se ha convertido en una persona 'normie', es decir, alguien que tiene gustos y comportamientos comunes y que no destaca.

"También es curioso cómo empiezas a tener conversaciones normales y reales sobre cosas como el colegio o la guardería, es muy raro", señaló Pattinson. "Es como si hubiera una especie de atracción gravitatoria... Ahora tengo que usar chaquetas acolchadas y pantalones cortos cargo de Patagonia. Simplemente tengo que hacerlo", aseguró sobre su cambio de imagen hacia una más de 'padre'.

Robert Pattinson en el Festival de Cannes 2025 | Gtres

El actor ya se refirió anteriormente a cómo está viviendo la paternidad en una rueda de prensa con Jennifer Lawrence en la que apuntó que la experiencia lo ha transformado completamente.

Además, el intérprete ha demostrado que se la cae la baba cuando habla de su hija, destacando su olor increíble y que no huele como los demás bebés.