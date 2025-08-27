Blake Lively sigue celebrando su cumpleaños mientras Taylor Swift se promete y su silencio ¿confirma? que no hay amistad

Blake Lively y Taylor Swift han sido durante años una de las amistades más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Se las veía compartiendo viajes, fiestas y hasta momentos familiares con Ryan Reynolds y los hijos de la actriz, de los que es madrina la cantante.

Sin embargo, desde hace meses no aparecen juntas en público y, según apuntan varias fuentes, el distanciamiento comenzó cuando Blake intentó que Taylor se posicionara en la disputa legal que mantiene con Justin Baldoni.

En medio de su enfriamiento, Taylor ha dado una de las grandes sorpresas de su vida personal: se ha comprometido con Travis Kelce. La autora de algunos de los himnos de desamor más populares de los últimos años, que ha hecho de sus relaciones sentimentales una parte inseparable de sus canciones, está viviendo su momento.

Una noticia que ha revolucionado las redes con comentarios tanto de fans como de celebridades dando a la pareja su enhorabuena.

Sin embargo, muchos han notado la ausencia de un gesto público por parte de Blake, quien no se ha pronunciado al respecto, algo que hace pensar a sus fans que la disputa entre ellas puede ser máscontundente de lo que se esperaba.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Además, un día antes de que Swift anunciase su compromiso, Blake celebraba su 37 cumpleaños. La actriz de It Ends With Us tampoco recibió una felicitación por parte de la que era su gran amiga.

El silencio de Taylor y Blake en momentos tan señalados como estos no hace más que alimentar la teoría de que la amistad entre ambas estrellas podría haber llegado a su fin.