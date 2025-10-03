El vídeo de Jennifer Lopez sin nada de maquillaje donde muestra su cara al natural a sus 56 años

No hay duda de que Jennifer Lopez es una artista 360: cantante, actriz, empresaria y referente de estilo que desde sus inicios ha cuidado con esmero cada detalle de su imagen.

Ese compromiso con la belleza y el bienestar la llevó a crear JLo Beauty en 2020, una línea de productos para el cuidado del rostro y del cuerpo que nació del interés de sus seguidores por los secretos de belleza de la artista.

JLo ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en la cuenta de Instagram de su marca de belleza donde se muestra sin maquillaje, aplicando productos de su propia marca mientras baila y canta al ritmo de su canción Birthday.

"Prepararse siempre merece un poco de ritmo ¡Y nunca has visto a nadie hacerlo así!", decía el pie de foto añadiendo que la artista estaba celebrando el día de la música.

Sin duda, un vídeo donde se muestra al natural, sin artificios para enseñar cómo es a sus 56 años sin una gota de maquillaje.

La publicación se ha llenado de comentarios tanto positivos como negativos. Mientras algunos usuarios le decían a la artista lo espléndida que se veía, otros escribían comentarios como: "Cuando se graban ellas mismas se ven jóvenes y cuando las ves en persona son ya señoras".

Esta publicación responde a preguntas previas de fans sobre si realmente utiliza sus propios productos, algo que Lopez ha afirmado en vídeos anteriores.