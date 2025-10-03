Vanessa Hudgens habla de su "química" con Zac Efron 15 años después de romper: "Era tan real"

Hace casi dos décadas se estrenaba High School Musical, el musical por excelencia de Disney Channel que marcó a toda una generación y que sigue vivo tanto para quienes crecieron con las películas, como para los nuevos fans que descubren el fenómeno cultural que representó.

Por ello, la pareja más icónica en la historia de Disney Channel es la formada por Gabriella Montez y Troy Bolton, interpretados por Vanessa Hudgens y Zac Efron.

La química entre los jóvenes no solo fue más que evidente en pantalla, sino que también traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas por los fans dentro y fuera de la saga.

Zac Efron y Vanessa Hudgens como Troy y Gabriella en 'High School Musical' | Cordon Press

En una entrevista para el podcast Get Your Head In The Game con Bart Johnson, la actriz ha relatado cómo fue su experiencia en el casting para la película cuando ambos eran adolescentes, y cómo surgió laconexión que luego se convertiría en un romance entre ellos que duró 5 años.

"Había otra chica para Gabriella, otro chico para Troy. Intercambiamos, mezclamos y combinamos, y sí, eso fue todo", explicaba.

"Vengo del teatro musical, y ese fue y sigue siendo mi corazón", añadía Vanessa. "Así que estaba muy emocionada".

Respecto a la primera impresión que tuvo de Efron, la actriz contaba: "Claro, era una niña y me emparejaron con este chico y pensé: 'Dios mío, es tan mono'. La química era tan real".

Hudgens ha reconocido que el hecho de que su conexión fuese más allá de un guion "realmente ayuda": "Especialmente cuando eres joven y todo es dulce e inocente".

"Es muy gracioso mirar atrás. Era tan inocente, pero también actuaba como si fuera inocente, así que era como el sombrero sobre el sombrero. Vaya, qué pura es", explicaba. "Así era yo, pero mi lado adolescente rebelde me decía: '¡No, esta no soy yo!'".

Vanessa también ha admitido que sus miradas durante escenas icónicas como el karaoke en la película fueron "tan reales".

Cuando el noviazgo de Hudgens y Efron terminó, en 2010, la actriz inició una relación con Austin Butler, que duró 9 años. Actualmente, Vanessa está casada con el jugador de beisbol Cole Tucker y embarazada de su segundo hijo junto a él.