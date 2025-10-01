Mattew Lewis critica duramente la serie de Harry Potter y confiesa si volvería a trabajar con J.K. Rowling

Neville Longbottom empezó como el pobre alumno de Gryffindor al que nada se le daba bien para convertirse en el héroe que acaba con la vida de la serpiente de Lord Voldemort. Una evolución de personaje que nos regaló la experiencia de ver a Matthew Lewis, su intérprete, crecer durante las ocho películas de Harry Potter.

Desde que la franquicia llegara a su fin con Las reliquias de la muerte - Parte 2, el actor ha mantenido una carrera estable dentro de la industria; protagonizando producciones como Antes de ti o la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas. Ahora, 24 años después de despedirse de su personaje más famoso, Lewis se ha pronunciado sobre el reboot que planea HBO Max y no: no parece estar muy a favor.

"Realmente no he pensado en la serie en su conjunto", comenta cuando se le pregunta por esta nueva adaptación. Acto seguido, confiesa que la mera existencia del proyecto le va a traer de cabeza: "Tendré que pagar a mi terapeuta una sesión doble cuando finalmente piense en ello".

Matthew Lewis como Neville Longbottom en Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 | Cordon Press

Sin embargo, Lewis si parece aprobar la elección del nuevo casting. "Me siento muy honrado de que Neville sea ahora el canon de Yorkshire". Y es que Rory Wilmot, que toma el testigo de ponerse en la piel de Longbottom, comparte lugar de nacimiento con el intérprete original: "Si es un homenaje a mí, lo desconozco", continúa Lewis, "pero diré que lo es".

De igual modo, ha querido apoyar al reparto en su conjunto que, a fin de cuentas, no dejan de ser niños: "Lo último que necesitan es que los perdedores se inmiscuyan, simplemente dejadlos trabajar".

Primera foto oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter en el inicio del rodaje de la serie | HBO Max

La entrevista, realizada por el medio The Independent, no pasó por alto la situación actual con la escritora de la saga y se le preguntó sobre si trabajaría de nuevo con J.K. Rowling. "Depende del proyecto", contestó para matizar que "tendría que estar totalmente cómodo con mis propias creencias".

La escritora arremetió recientemente contra Emma Watson, la eterna Hermione Granger, cuando la acusó de ser "ignorante de lo ignorante que es". Unas palabras que continúan el legado de polémicas de la creadora del universo de Hogwarts, quien se ha mostrado en contra de la comunidad trans en repetidas ocasiones.

Por el momento, Matthew Lewis acaba de estrenar la serie Murder Before Evensong y pronto llegará a los cines Touché, una comedia dramática con la que regresa a la gran pantalla. Neville Longbottom forma parte de su pasado y, por lo que ha comentado, no está preparado para que vuelva a estar en su presente.