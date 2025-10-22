¿Quién es quién? La foto de Stella Banderas con Dakota Johnson, sus hermanos y hermanastros en su boda española

España se convirtió el pasado 18 de octubre en un escenario de lo más hollywoodiense al celebrarse entre nuestras fronteras la boda de Stella del Carmen, la única hija en común de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

El enlace tuvo lugar en Valladolid, en una finca con viñedos y arquitectura románica, que ofreció un tono muy romántico a la boda. Hasta ahora solo habíamos visto a Antonio Banderas, quien salió a hablar y brindar con la prensa el día del 'sí, quiero'.

Pero, ahora la revista ¡Hola! ha publicado la exclusiva de la boda donde hemos podido ver por primera vez a Melanie Griffith junto a Antonio Banderas posando con Stella y su ya marido Alex Gruszynski.

Aunque, otra de las imágenes más esperadas era la de Dakota Johnson, la actriz de 36 años que es hermana de Stella por parte de madre. En las fotos que puedes ver aquí, aparece la novia junto a Dakota y el resto de los hermanos de la actriz.

En primer lugar vemos que el look elegido por las damas de honor es bastante llamativo ya que fue el negro. Dakota está muy guapa con un vestido con transparencias de cuello alto con bordados en terciopelo que llevó con una especie de capa que salía desde los hombros.

Dakota Johnson y sus hermanas, Stella Banderas y Grace Johnson | Getty

Dakota es la única hija que Melanie Griffith tuvo de su matrimonio con el actor Don Johnson. Después, Stella tiene otro hermano por parte de Melanie, el mayor de todos los hijos de la actriz, se llama Alexander Bauer, tiene 40 años, y nació del matrimonio de Griffith con el actor cubano Steven Bauer. En la imagen es el chico que está más a la derecha con traje negro y corbata.

Por otra parte en la imagen están algunos hermanastros de Stella, que a su vez son hermanos de Dakota por parte de padre. Y es que, siempre han tenido muy buena relación, aunque los matrimonios de Melanie terminaran. Así, entre Stella y Dakota está, Jesse Johnson, de 42 años, y al otro lado de la novia se encuentra Atherton Grace, la it girl de 25 años que tiene una amistad muy estrecha con Stella.

Sin duda, la boda de Stella del Carmen fue un día de reunión familiar y de muchas emociones, como ya expresó Antonio Banderas en un mensaje que compartió después de que terminara la boda.