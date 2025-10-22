Elizabeth Olsen se planta y carga contra el streaming: Esta es su nueva condición para trabajar en una película

La popularidad de Elizabeth Olsen ha aumentado en gran medida gracias a su interpretación como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico Marvel, franquicia a la que se incorporó en 2015. La actriz ha reconocido que el impacto de Bruja Escarlata en su carrera le ha dado margen para "tomar decisiones" y ahora ha revelado que una de sus prioridades pasa por trabajar en películas con estreno en cines antes que en filmes concebidos directamente para plataformas de streaming.

Elizabeth Olsen en la premiere de 'Doctor Strange' | Getty Images

"Si una película se hace de forma independiente y se vende después a una plataforma, entonces está bien. Pero no quiero hacer algo sabiendo que ese va a ser su destino final", explica Olsen en una entrevista con InStyle, donde amplía esa idea subrayando el valor de la experiencia colectiva frente a la gran pantalla: "Creo que es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea a otros seres humanos y comparta un espacio. Por eso me gustan los deportes. Me parece muy poderoso que las personas se junten por algo que les entusiasma".

Olsen reconoce que su etapa en Marvel ha sido clave para ganar esa autonomía profesional: "Es seguridad financiera, puedo tomar decisiones. Me ha otorgado valor, y eso es útil cuando haces películas independientes", afirma una intérprete que tras Doctor Strange en el multiverso de la locura, su última aparición en el UCM, ha encabezado largometrajes independientes como His Three Daughters, The Assessment y Eternity, que llegará a España el 5 de diciembre.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata | Marvel

A falta de un anuncio oficial sobre su regreso a Marvel Studios, tanto la actriz como el estudio han dejado entrever una vuelta inminente. En los últimos días, las cuentas oficiales de Marvel Studios han difundido varios vídeos centrados en la trayectoria de Bruja Escarlata en el UCM, movimiento que ha animado al fandom a especular con la pronta reincorporación de Wanda.

En paralelo, Olsen ha reiterado en distintas ocasiones su deseo de volver a encarnar a Wanda Maximoff: "La echo de menos y la quiero de vuelta. Volvería a ponerme en su piel sin pensarlo dos veces". La nominada al Emmy por WandaVisión también ha insistido en lo mucho que disfruta trabajando en la maquinaria Marvel: "Somos adultos comportándonos como niños en un parque. Volamos y disparamos cosas con las manos".