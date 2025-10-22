La hija de Gwyneth Paltrow debuta como cantante frente a su padre, Chris Martin, y las redes reaccionan: "No es lo tuyo"

Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, había comenzado a hacerse un nombre en la industria de la moda, algo que en redes se ha achacado al nepotismo por sus apellidos, pero que ella ha asegurado que es fruto de su propio esfuerzo y trabajo, tal y como sus padres le han inculcado siempre.

Mientras Apple explora su camino en la industria de la moda, su hermano Moses Martin ha empezado a despuntar en el ámbito musical, siguiendo los pasos de su padre, el vocalista de Coldplay.

Sin embargo, ahora la joven sorprendió con su debut sobre el escenario como vocalista en un concierto en Nashville, un momento que se ha viralizado en redes.

La modelo se sumaba en directo al grupo universitario Jade Street, compuesto por sus compañeros de la Vanderbilt University, donde cursa sus estudios de derecho, historia y sociedad.

Apple, que tiene créditos como compositora en canciones de su padre como "Let Somebody Go" y "feelslikeimfallinginlove", ha cantado junto a la banda una canción llamado Satellite.

Chris estaba presente en el público para apoyar a su hija, aunque dejó claro que "no quería que la noche se centrara en él", según Vanderbit Hustler.

La reacción en Internet ha sido mixta y mientras algunos usuarios hacían comentarios como: "Supongo que no tiene amigos de verdad que se lo digan. Cariño, no lo hagas. Esto no es lo tuyo"; otros han sido más amables y comprensivos escribiendo: "No estuvo mal, podéis relajaos".