Joe Jonas se pronuncia sobre el vídeo por el que le acusan de consumir cocaína durante un concierto

Estar constantemente bajo el ojo público y rodeado de cámaras puede ser un riesgo para las celebridades, y es que los famosos suelen ser pillados en una situaciones bochornosas o teniendo simples gestos que pueden llevar a la malinterpretación.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Joe Jonas durante un concierto de su gira JONAS20: Greetings from Your Hometown.

Un vídeo que mostraba al cantante utilizando un espejo y un paño negro para revisar su nariz durante una actuación detrás del escenario se viralizó en redes sociales, desatando comentarios y suposiciones sobre un posible consumo de drogas.

Cuando el clip empezó a acumular millones de visitas, Joe comentó en redes sociales con humor: "¿Nunca has tenido un moco?".

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para un gran número de usuarios en redes que continuaron con la teoría. Semanas después, Joe ha contestado a los rumores en una entrevista con Esquirel alegando con contundencia: "Nunca he probado la cocaína en mi vida. Pero si lo hiciera, creo que sería un poco más astuto como para no hacerlo en el escenario".

Además de aclarar los rumores, el mediano de los Jonas ha hablado sobre su vida personal y romántica después de su divorcio de Sophie Turner, con quien tiene una relación de coparentalidad de sus dos hijas en común.

Joe ha confesado que no utiliza aplicaciones de citas, aunque ha conocido personas a través de Instagram y TikTok.