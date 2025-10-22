Naomi Watts se marca un free the nipple con su look más arriesgado y lleva las transparencias a otro nivel

Ryan Murphy no se conforma con haber triunfado en la temporada 3 de Monstruo, donde adapta libremente la historia de Ed Gein. Y es que el creador de Glee deja de lado el terror para estrenar su propia serie de abogados (abogadas, en este caso). Todas las de la ley llega muy pronto a Disney+ y lo hace con un reparto estelar.

Protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy-Nash Betts, la ficción seguirá a una exitosa abogada de divorcios en Los Ángeles, contando los entresijos de su bufete. El elenco lo completan Glenn Close, Teyena Taylor y su actriz fetiche Sarah Paulson.

Glenn Close, Sarah Paulson,Teyena Taylor, Kim Kardashian, Niecy-Nash Betts y Naomi Watts | Cordon Press

Ahora se acaba de celebrar la premiere de la serie y todas las estrellas hicieron acto de presencia en la alfombra roja. Si bien el espectacular look de Kim, como no podía ser de otra manera, se convirtió en el centro de atención, los vestidos tanto de Naomi como de Sarah dieron mucho de qué hablar.

Naomi, a sus 57 años, optó por un top de encaje negro y prescindió del sujetador. Asimismo, llevó una falda acanalada de color negro que complementaba con unos tacones. Sarah, por su parte, llevó una blusa y unos pantalones blancos, ambos transparentes. Dos vestuarios que permitían ver bajo ellos sin echar mano de la imaginación.

Naomi Watts y Sarah Paulson | Cordon Press

En el evento, también aparecieron Close, Taylor y Betts. Las seis actrices posaron juntas, mostrando públicamente los buenos ratos que parecen haber pasado al rodar la serie.

Todas las de la ley aterrizará en Disney+ el próximo 4 de noviembre. Un drama judicial que, teniendo en cuenta el increíble equipo que hay delante y detrás de las cámaras, promete convertirse en tendencia durante los próximos meses.