Antonio Banderas comparte este mensaje tan especial después de la boda de su hija en España: "Lleno de alegría"

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, se casaba el pasado 18 de octubre en España con Alex Gruszynski, el gran amor de su vida que conoce desde que era una niña.

La boda se celebró en Valladolid en una finca rodeada de viñedos y resto de monumentos románicos. Hasta allí se trasladaron todos los familiares y amigos entre los que se encontraban Melanie Griffith, Dakota Johnson y, por supuesto, Antonio Banderas.

El actor malagueño salió a la puerta del recinto para brindar con la prensa que había cubriendo el enlace y se puedo ver a Antonio muy feliz y emocionado.

Ahora, días después de que todo haya terminado, Banderas ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde hace una recopilación de imágenes junto a su hija desde que era pequeña junto a estas palabras:

"La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría. Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible".

El post se ha llenado de mensajes y comentarios, entre ellos muchos rostros conocidos. Así, la actriz de Hollywood Sharon Stone le ha mandado besos y corazones, Belinda Washington ha puesto: "Toda la felicidad del Universo", Paloma Cuevas: "Qué maravilla de hija es Stella!!!" o Eva González: "Felicidades familia!".