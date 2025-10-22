Billie Lourd confiesa la rabia que siente hacia su madre, Carrie Fisher: "Es raro estar enfadada con una persona muerta"

Las galaxias muy, muy lejanas, también las muy, muy cercanas lloraron desconsoladamente la muerte de Carrie Fisher en 2016. La actriz acababa de cumplir los 60 años y su fallecimiento, a causa de un ataque al corazón, sorprendió al mundo entero.

Nacida el 21 de octubre de 1956, Fisher forjó una carrera memorable en Hollywood tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Y es que, más allá de ser la eterna Princesa Leia, se convirtió en una figura reconocida como correctora de guiones. Sin ella, películas como Hook o Sister Act no habrían sido lo mismo.

Carrie Fisher como la Princesa Leia en Star Wars | Lucasfilm

En lo personal, Fisher tuvo una sola hija: Billie Lourd, también actriz. Más allá de su breve paso por la saga Star Wars, la hemos podido ver en series como Scream Queens o American Horror Story, ambas de Ryan Murphy. Su carrera sigue evolucionando y ya tiene hasta siete nuevos proyectos en marcha.

Además de su filmografía, Billie es madre de dos niños. Kingston Fisher, de 5 años, y Jackson Joanne, a punto de cumplir los 3. Dos pequeños que la actriz ha tenido muy presente en su última publicación de Instagram, en la que confiesa el enfado que guarda dentro hacia su madre.

Billie Lourd junto a su madre Carrie Fisher | Getty

"Mi mamá habría cumplido 69 años hoy", escribía en el pie de foto que compartió Billie el pasado 21 de octubre: "Es el noveno cumpleaños que he celebrado sin ella".

"Es normal que una persona de 100 años esté muerta, pero no una de 69", continuaba en su escrito. "Cualquiera que haya perdido a un ser querido demasiado joven quizás pueda identificarse. Así que no puedo decir Feliz Cumpleaños, porque no está aquí para compartir la felicidad".

Billie ha señalado que "nunca pudo conocer a sus nietos y convertirse en las criaturas mágicas, inteligentes, graciosas y amables que son hoy". Todo ello antes de revelar un triste momento vivido con ellos: "La otra noche, mi hijo me preguntó cómo murió. Le dije que no cuidó de su cuerpo, contándole la verdad sin decirle toda la verdad. ¡Oh, pero cuido mi cuerpo! Sí, respondí, ¡sí que lo haces! ¡Y yo también y papá también!"

"Me rompió el corazón y me hizo enfadarme con ella", confiesa Billie: "Es raro estar enfadada con una persona muerta, porque realmente no tienes dónde poner la emoción. Pero sigue ahí y he tenido que aprender a permitirme sentirlo todo". Unos sentimientos que, como bien explica la actriz, no son fáciles de identificar: "Enfadada con ella por no lograr la sobriedad, aunque también triste por ella porque no pudo lograr la sobriedad, pero también feliz de existir".

Billie Lourd y Carrie Fisher | Getty Images

Eso sí, por mucho que se abra y cuente al mundo su enfado, no ha perdido la oportunidad para hablar positivamente de su madre. "Era una persona mágica brillante y quiero que lo sepan. Así que a pesar de las muchas emociones que tengo en estos días, trato de celebrar las partes buenas", comenta antes de detallar cómo pasó este día tan especial: "Les contaré a mis hijos historias graciosas sobre ella, veré una de sus películas, comeré una de sus comidas favoritas, me tomaré una Coca-Cola con muchísimo hielo".

Así, Billie se despide de Carrie con un claro "Feliz cumpleaños, mami. Te extraño y te quiero más de lo que jamás podrías imaginar". Unas palabras que duelen al ser leídas, al igual que dolieron al ser escritas.