Lo que James Franco y Seth Rogen han dicho sobre el fin de su amistad: "No ha sido por falta de intentos"

La amistad entre James Franco y Seth Rogen se remonta a los años 90, cuando siendo solo dos adolescentes ambos protagonizaron la serie de culto Freaks and Geeks.

Después vendrían múltiples proyectos juntos durante sus carreras, como The Disaster Artist, Juerga hasta el fin o Supersalidos.

Reparto de Freaks and Geeks | Cordon Press

Tras ello, James Franco fue acusado de conducta sexual inapropiada con algunas estudiantes de su escuela de actuación. En 2019, dos de esas antiguas alumnas le demandaron por acoso sexual y explotación. Se llegó a un acuerdo por el que el actor pagó 2,2 millones de dólares a las demandantes.

Aunque Seth Rogen en un primer momento mostró su apoyo público a Franco, e insistió en que las acusaciones no habían cambiado su voluntad de trabajar con él en el futuro, más tarde admitió que lo sucedido había afectado tanto a su amistad como a su relación laboral.

Ya en 2021 Franco afirmó: "Quiero a Seth Rogen. Trabajé con él durante 20 años. No tuvimos una sola pelea durante 20 años. Ni una sola pelea. Era mi amigo de trabajo más cercano, mi colaborador. No estamos trabajando juntos en este momento y no tenemos planes de trabajar juntos. Por supuesto que ha sido doloroso, en contexto, pero lo entiendo".

Ahora James Franco ha dado una actualización sobre en qué punto se encuentra su relación, que parece más rota que nunca. Lo ha hecho para Variety:

"No. No he hablado con Seth. Quiero a Seth, pasamos 20 años maravillosos juntos, pero supongo que se acabó. Y no ha sido por falta de intentos. Le he dicho lo mucho que significa para mí".