Así fueron los últimos momentos de Lisa Marie Presley antes de ser desconectada por Priscilla: "Fue insoportable"

Priscilla Presley vuelve a estar de actualidad debido a que ha sido demandada por sus exsocios comerciales, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, por fraude y violación de contrato.

En medio de este proceso judicial, que ha salpicado directamente a Riley Keough, se han revelado nuevos y desgarradores detalles de la muerte de Lisa Marie Presley en 2023, después de que los demandantes presentaran pruebas que incluyen páginas de sus memorias aún no publicadas, Softly, As I Leave You: Life After Elvis.

Según los supuestos extractos, obtenidos por Page Six, la viuda de Elvis escribe cómo acudió al hospital del Valle de San Fernando cuando su hija sufrió complicaciones relacionadas con una obstrucción del intestino delgado.

Lisa Marie Presley | Getty

Mientras Priscilla esperaba que llegara la hija de Lisa Marie, los médicos le comentaron que el corazón de la cantante se había detenido.

"Lo siguiente que recuerdo es al médico hablándome. Me preguntó qué quería que hiciera. Habían reiniciado el corazón de Lisa, pero no había garantía de que siguiera latiendo", señala en las páginas. "'¿Qué vida tendrá si la mantenemos conectada a esa máquina?'. Me miró con compasión y negó con la cabeza. 'Ninguna calidad de vida'", le habría contestado el médico.

"Pensé en mi chica, mi chica salvaje, rebelde y apasionada, que yacía en estado vegetativo por el resto de su vida", añade Priscilla sobre la poca actividad cerebral que registraba su hija.

Lisa Marie y Priscilla Presley | Cordon Press

Según el medio anteriormente citado, Priscilla supuestamente recuerda haber dicho al doctor apenas susurrándole que la desconectara antes de desmayarse.

"Fue insoportable. Empecé a sollozar. No recuerdo haberme caído. Después de eso, todo se volvió oscuro... No quiero recordarlo", publica.