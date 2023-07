Riley Keough, afligida en el aniversario de la muerte de su hermano a quien recuerda junta a su madre Lisa Marie Presley

Riley Keough, nieta de Elvis y Priscilla Presley, se encuentra en un momento muy importante de su carrera después de conseguir su primera nominación al Emmy por su papel protagonista en la exitosa serie 'Daisy Jones & the Six' con la que ha conquistado a numerosos fans. Sin embargo, a su situación familiar no le ha acompañado la misma suerte.

Su hermano Benjamín se suicidó con 27 años el 12 de julio de 2020. Casi tres años después, el pasado 12 de enero de 2023, su madre, Lisa Marie Presley falleció a causa de un paro cardiaco lo que además causó una disputa familiar entre Priscilla Presley y Riley cuando su abuela impugnó el testamento de su hija cuestionando la validez del mismo.

Cuatro meses después, ambas llegaron a un acuerdo sobre la herencia de Lisa Marie y públicamente insistieron en que el acuerdo era mutuo.

Priscilla Presley y su nieta Riley Keough | Cordon Press

Ahora, en el tercer aniversario del fallecimiento de Benjamin, Riley y Priscilla han honrado su memoria a través de redes sociales.

Keough ha recordado tanto a su hermano como a su madre compartiendo una fotografía de ambos a través de las historias de Instagram: "Os echo de menos a ambos", ha escrito la actriz junto a un emoticono en forma de corazón rojo.

Riley Keough comparte una foto de su madre, Lisa Marie Presley, y de su hermano Benjamin | Instagram

Por su parte, Priscilla también ha querido rendir homenaje a su nieto con una publicación con un emoticono de una rosa roja en el centro y un emotivo mensaje en el pie de foto: "No hace falta decir que este ha sido un día muy solemne para mí: el aniversario del fallecimiento de mi dulce nieto Ben. Las palabras no pueden expresar cuánto te echamos de menos - Nona", ha escrito.

En 2021 Riley se pronunció para The New York Times sobre el fallecimiento de su hermano y lo describió como "un año de sentir que me arrojaron al océano y no podía nadar".