Priscilla Presley, acusada de evasión fiscal por unas joyas de más de 25 millones de dólares en la mansión de Elvis

Priscilla Presley, a sus 80 años, se enfrenta a un caso de evasión fiscal a causa de unas joyas no declaradas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Hacienda de Estados Unidos. Y es que, presuntamente, la actriz y cantante habría ocultado una colección valorada en "más de 25 millones de dólares" a la institución.

Todo se remonta al conflicto judicial entre Priscilla y sus dos exsocios: Brigitte Kruse y Kevin Fialko. Ambos la demandaron por incumplimiento de contrato y falta de pago, tras un supuesto acuerdo que los vinculaba comercialmente y que les permitía explotar su imagen.

Elvis y Priscilla Presley tras el nacimiento de su hija Lisa Marie | Cordon Press

Ahora, han presentando una demanda en la que afirman que Priscilla tenía "una colección de joyas multimillonaria y que poseía objetos de colección expuestos y almacenados en Graceland", refiriéndose así a la mítica residencia de Elvis. Por su parte, Priscilla habría presentado al IRS un valor falso de las joyas en cuestión; alegando así que "poseía joyas por valor de 6.000 dólares", según un documento recuperado por People.

De este modo, los exsocios de la viudad de Elvis sostienen que la actriz habría "orquestado su despido inmediato" en cuanto conocieron el valor real de dichas piezas. Unas afirmaciones que el equipo legal de Priscilla se ha encargado de desmentir.

"Las afirmaciones de Brigitte Kruse y Kevin Fialko son absurdas y completamente infundadas", comienza explicando el abogado de Presley: "Esta falsa afirmación no es más que un intento lamentable y despiadado de manchar la reputación de una mujer de 80 años".

Priscilla Presley en el Festival de Venecia | Reuters

Además, ha afirmado que "esta acusación no tiene nada que ver con las reclamaciones que existen contra Brigitte Kruse y Kevin Fialko", refiriéndose a las alegaciones de Priscilla de que fue engañada por sus antiguos socios. Todo ello para determinar que ambos están acusados de "participar en la apropiación indebida de dinero de Priscilla Presley y en abuso de ancianos".

El litigio sigue en marcha y todavía no hay una sentencia firme al respecto. Una batalla judicial que ha provocado que Priscilla Presley, de nuevo, tenga que enfrentarse a una polémica.