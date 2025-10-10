Angelina Jolie habla de los "dolorosos acontecimientos" que rompieron su matrimonio con Brad Pitt y cómo tuvo que irse de su hogar con sus hijos

Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a su relación en 2016, tras más de una década juntos y seis hijos en común, y, aunque la separación se produjo hace casi una década, el divorcio no se hizo oficial hasta diciembre de 2024.

Sin embargo, la ruptura legal no puso punto final a su historia, ya que la expareja continúa envuelta en una larga batalla por el Château Miraval, la residencia y viñedo que compartían en el sur de Francia.

En respuesta a la solicitud de Brad de unos mensajes privados de su exmujer relacionados con la disputa por la casa, la actriz que acusó a Pitt de abuso en el pasado ha declarado en el Tribunal Superior de Los Ángeles para defender su posición.

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

"Los acontecimientos que me llevaron a tener que separarme de mi exmarido fueron emocionalmente difíciles para mí y para nuestros hijos", explicaba Jolie en los documentos oficiales obtenidos por Page Six.

"Al presentar la demanda de divorcio, le dejé el control (y la residencia completa) de nuestras casas familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación, lo que esperaba que lo hiciera sentir más tranquilo en su trato conmigo después de un período difícil y traumático", continuaba la actriz.

"Hasta el día de hoy, mis hijos y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio", añadía.

La actriz ha asegurado que con la ruptura, tanto ella como sus hijos se fueron de la casa y ella, sin ayuda económica de su entonces marido buscó otro lugar para vivir.

"Tras la separación, inmediatamente comencé a buscar una nueva casa para mí y nuestros hijos, inicialmente alquilando una vivienda mientras buscaba una solución más estable", comentaba.

"Como quería asegurarme de que Brad siguiera siendo una parte importante de la vida de nuestros hijos, busqué comprar una propiedad cerca de su casa", decía Angelina.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

"En ese momento, mis ahorros estaban invertidos en Miraval y no le había solicitado a Brad pensión alimenticia ni ninguna otra ayuda financiera", ha alegado Angelina.

"También estaba muy preocupada por la salud de nuestros hijos, y por eso, durante aproximadamente dos años, rechacé trabajar para poder centrar mi atención en cuidarlos y su recuperación", decía justificando su pausa profesional.

"Era un punto clave de nuestra vida familiar", escribía la actriz sobre Miraval. "Nos casamos allí, pasé parte de mi embarazo allí y traje a casa a nuestros gemelos desde el hospital".

Jolie ha explicado el desafío emocional que le ha supuesto esta situación: "Ha sido duro tener que separarme tan repentinamente de mi hogar y de mis recuerdos, y fue especialmente duro para los niños ver sus vidas tan trastocadas".

Jolie también ha solicitado al tribunal que Pitt le reembolse 33 mil dólares para cubrir los honorarios legales que tuvo que pagar para poder responder a la petición del actor de El club de la lucha.